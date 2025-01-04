5 شهداء في استهداف اسرائيلي لسيارة لتأمين شاحنات المساعدات بغزة

العالم _ مراسلون

كاميرا العالم توجهت إلى المكان، وعادت بالتقرير التالي.

وقامت القوات الاسرائيلية عدة مرات باستهداف رجال الأمن الذين يعملون في الشرطة الفلسطينية لتأمين شاحنات المساعدات لتوزيعها على النازحين في ظل تفاقم المعاناة الانسانية.

وبعد مجيء الادارة الاميركية الجديدة التي امرت بالتقليص في ارسال شاحنات المساعدات الى قطاع غزة يقوم الجيش الاسرائيلي باستهداف رجال وشبان تامين المساعدات لهذه الشاحنات التي تدخل الى القطاع.

شاهد ايضا.. الاحتلال يستهدف المسؤولين عن تأمين المساعدات الانسانية

الجيش الاسرائيلي يعمل على محاولة لبث الفوضى والبلبلة في قطاع غزة في ظل حرب الابادة والعمل على سرقة شاحنات المساعدات التي من المفترض ان تصل لقطاع غزة باستهداف هذه السيارات ورجال تامين المساعدات.

المزيد في الفيديو المرفق..