بعد خسائر فادحة.. الإحتلال يسحب لواء كفير من شمال غزة

العالم – فلسطين

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن انسحاب اللواء لا يعني تقليص القوات المتواجدة شمال قطاع غزة، التي واصلت عمليات التدمير الممنهج بصورة واسعة شمال القطاع.

وأشارت الإذاعة إلى أن لواء كفير فقَد 13 جنديا شمال قطاع غزة منذ مشاركته في العدوان قبل نحو شهرين، في كمائن وهجمات للمقاومة الفلسطينية على جنوده.



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وكانت صحيفة جيروزاليم بوست نقلت عن قادة في جيش الاحتلال قولهم إن حركة حماس أصبحت تعد الأفخاخ في كل مبنى قائم تقريبا في غزة، في ظل تواصل العدوان على شمال قطاع غزة.

وأشارت مصادر بجيش الاحتلال أن التكتيكات القتالية الجديدة لمقاتلي كتائب القسام في شمال غزة تهدد قواتهم العاملة هناك، وهو ما بدا من حجم الكمائن ونوعية الهجمات التي قامت بها الكتائب مؤخرا، وشملت عمليات استشهادية وأخرى بطعن الجنود وسط مخيم جباليا.