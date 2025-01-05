الأونروا تحذّر من شلل الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين

العالم – فلسطين

وقالت «الأونروا»، في بيان مقتضب، أمس (السبت): «الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، الذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين».

وأضاف البيان أن الأمم المتحدة «لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يجب أن يغير قراره بحظرها».



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يُشار إلى أنه، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي على قانونين: الأول يمنع «الأونروا» من العمل في إسرائيل، ومن المقرَّر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر، بينما ينهي الثاني جميع التعاملات الإسرائيلية مع الوكالة الأممية، مما يلغي جميع الاتفاقيات الموقَّعة في السابق، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وعبَّرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اعتماد هذه القوانين، داعيةً حكومة الاحتلال إلى السماح لـ«الأونروا» بالاستمرار في عملها، واحترام التزامات "إسرائيل"، بموجب القانون الدولي.