مساع أميركية وإسرائيلية لحشد مشاركة عربية في عدوانها على اليمن

العالم – المشهد اليمني

هذا فيما كررت صنعاء تحذيراتها من أي مشاركة عربية أو الاستفادة من المرتزقة في الداخل وتعهدت بإفشال أي عدوان وأن يلقى مصير العدوان السابق الذي استمر تسع سنوات وتم إفشاله وهزيمته.

وفي آخر التطورات العسكرية اليمنية المساندة لغزة أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية صاروخية استهدفت محطة كهرباء 'أوروت رابين' جنوبي يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي، وقال الناطق العسكري باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن العملية نفذت بصاروخ فرط صوتي من نوع 'فلسطين2'.

ولمناقشة هذه الموضوعات تستضيف الحلقة من صنعاء عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله عبدالله النعمي ومن بيروت الناطق باسم المجلس الأعلى للحراك الثوري اليمني أحمد الحسني.. وتناقشهم هذه الأسئلة:

ماذا يعني الحديث من قبل كيان الاحتلال وأميركا على توسيع العمليات العسكرية لهم في اليمن؟

ما الذي يحمله التهديد الإسرائيلي بتوسيع العدوان ضد اليمن؟

هل يمكن أن نشهد ضربات أقوى في اليمن أو تدخل عسكري بري؟

ما هو هدف الاحتلال الإسرائيلي وهل لديه القدرة على توسيع عملياته في اليمن وماذا يمن أن يستهدف؟

هناك أنباء تتحدث عن مساع أميركية إسرائيلية لإشراك دول عربية وجيوش عربية من أجل إيجاد عمليات برية، ما مدى صحت ذلك وما هو تأثيرة؟

ماذا عن دور قوات وجماعات المرتزقة في ذلك وهل يمكن أن تقاتل دفاعا عن كيان الاحتلال والاعتداءات الأميركية؟

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