شاهد بالفيديو.. ما الذي تحمله زيارة رئيس الوزراء العراقي الى طهران؟

العالم - خاص العالم

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والعراق، وصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، علي رأس وفد حكومي اليوم الي قصر سعد آباد في العاصمة الإيرانية طهران لزيارة رسمية بدعوة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. تهدف هذه الزيارة إلى بحث القضايا المشتركة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات و ملفات ذات أهمية استراتيجية ومناقشة التطورات الإقليمية.

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وقال الرئيس الايراني بزشكيان خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني "أبدينا القلق تجاه احتمال تفعيل الخلايا الارهابية في المنطقة ولدينا مع العراق هواجس أمنية مشتركة في سورية، بحثنا خطط التعاون الامني المشترك بين البلدين وإزالة العراقيل امام الاتفاقيات المبرمة، المباحثات كانت طيبة بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وتشهد أفضل مستوياتها ونضع في أولوياتنا تنمية العلاقات مع الجوار وخاصة العراق".

خلال اللقاء، تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون المشترك في إطار الاتفاقات والتفاهمات الموقعة في الجانب الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن السبل الممكنة لتطوير الشراكة الاستراتيجية التي تدعم مصالح الشعبين الجارين وتعزيز الحوار لحل القضايا الاقليمية بطرق بناءة.

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بدوره قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني "نحن نرى بأن إستقرار سورية هو مفتاح إستقرار المنطقة بأكملها لذلك ندعو الى حل سياسي شامل يحفظ سيادة سورية ووحدة أراضيها ويضع حدا للتدخلات الخارجية التي تضر بمصالح الشعب السوري، نحن نحترم ارادة الشعب السوري وندعم اي نظام سياسي أو دستور يختاره بنفسه دون تدخلات خارجية".

وفي خلال هذا الاجتماع تم التركيز على تطوير استراتيجيات تعاون جديدة تتماشى مع التحديات والمتغيرات الإقليمية، بما فيها الملف السوري و سبل دعم الشعب السوري ومناقشة تعزيز الأمن الإقليمي وانشاء مركز دولي مشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.