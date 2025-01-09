بالتفاصيل.. أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم الخميس على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

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ولليوم الـ 97 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 77 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط أرض المفتي شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع. وأطلقت دبابات الاحتلال قذائفها ونيران رشاشاتها على منطقة المواصي بمدينة رفح جنوب القطاع.

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وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم، مستهدفة المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة (السودانية، المخابرات، والكرامة).

وارتقى شهيدان أحدهما طفل وأصيب وفقد آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو خروف في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.