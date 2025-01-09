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بقائي: الهجمات العسكرية الأمريكية البريطانية على اليمن مصداق لجريمة العدوان

بقائي: الهجمات العسكرية الأمريكية البريطانية على اليمن مصداق لجريمة العدوان
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في معرض إشارته إلى الاعتداءات الأمريكية والبريطانية المتكررة على البنى التحتية لليمن بهدف دعم الكيان الصهيوني وامتدادا للإبادة الجماعية للفلسطينيين، قال إن هذه الهجمات هي خرق فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومصداق "لجريمة العدوان" وفقا للنظام التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية.

العالم - إيران

وندد بقائي اليوم الخميس بقوة بالهجمات الامريكية والبريطانية الجديدة على البنية التحتية في محافظات صنعاء والحديدة وعمران باليمن، وقال: إن هذه الأعمال الإجرامية لا يمكن أن تثبط من عزيمة الشعب اليمني البطل في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم والتضامن معه.

واستنكر بقائي عدم تصرف مجلس الامن الدولي تجاه استمرار الابادة الجماعية في غزة والاعتداءات العسكرية الامريكية والبريطانية والكيان الصهيوني على البنية التحتية الحيوية لليمن معتبرا ان القصور الواضح لهذه المنظمة في الوفاء بواجباتها لوقف "الاعمال العدوانية" و"الانتهاك المتكرر للسلام" يحمل الدول ذات الصلة المسؤولية في هذا المجال ودعا الاسرة الدولية لاسيما البلدان الاسلامية والاقليمية لتحرك جاد من اجل وقف الاحتلال والابادة الجماعية والعدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني وحماته ضد شعوب المنطقة.

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