المرصد السوري: إعدام مختار حي 'دُمَّر' في دمشق ..لهذا السبب!

العالم - سوريا

وقال المرصد إن مختار دمر "مازن كنينة، الذي كان يعد من أكثر الشخصيات المعروفة بالولاء للنظام السابق في المنطقة، تم إعدامه من قبل عناصر محليين ينتمون لإدارة العمليات العسكرية"الجديدة التي وصلت إلى السلطة في سوريا في 8 كانون الأول/ديسمبر، بعد اتهامه بكتابة تقارير أمنية كيدية تسببت في ملاحقة العديد من شباب المنطقة، وإدخالهم السجون حيث تعرضوا للتعذيب.

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وحسب موقع "النهار العربي"، أطلقت إدارة العمليات العسكرية قبل أيام، حملة أمنية واسعة تستهدف متهمين بالارتباط بالنظام السابق وعناصر سابقين رافضين للتسوية.

كما شملت الحملة العديد من المدنيين بتهم مختلفة في منطقتي مضايا والزبداني وضاحية قدسيا بريف دمشق، وسط حالة استياء واسعة بين الأهالي من بعض التجاوزات التي تصدر خلال حملة المداهمات من اقتحام منازل وتوقيف أشخاص بشكل عشوائي واعتداءات، وفقاً للمرصد.

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