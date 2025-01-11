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مراسل العالم..

استمرار الخروقات الإسرائيلية واستهداف اللبنانيين بالمسيرات

السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف مراسل قناة العالم عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق قرار وقف إطلاق النار، من خلال عدة اعتداءات على قرى جنوب لبنان.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في جنوب لبنان، حسين عزالدين، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، مما أدى إلى جرح شخصين من الركاب.

وأشار عزالدين إلى هجوم آخر، حيث قامت مسيرة إسرائيلية بإلقاء قنبلة صوتية على المواطنين اللبنانيين في بلدة عيترون، موضحاً أن القنبلة استهدفت مواطنين كانوا ينقلون ممتلكاتهم من تحت ركام بيوتهم التي تهدمت في قصف إسرائيلي.

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وأكد مراسل قناة العالم أن جيش الاحتلال قام بتفجيرات في بلدة الطيبة وبلدة كفر كلا ومدينة بنت جبيل، حيث كان أحد التفجيرات نتيجة هجوم بدبابة ميركافا.

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