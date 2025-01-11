استمرار الخروقات الإسرائيلية واستهداف اللبنانيين بالمسيرات

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في جنوب لبنان، حسين عزالدين، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، مما أدى إلى جرح شخصين من الركاب.

وأشار عزالدين إلى هجوم آخر، حيث قامت مسيرة إسرائيلية بإلقاء قنبلة صوتية على المواطنين اللبنانيين في بلدة عيترون، موضحاً أن القنبلة استهدفت مواطنين كانوا ينقلون ممتلكاتهم من تحت ركام بيوتهم التي تهدمت في قصف إسرائيلي.

شاهد ايضاً.. الاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان ويهدد بنسف الإتفاق!

وأكد مراسل قناة العالم أن جيش الاحتلال قام بتفجيرات في بلدة الطيبة وبلدة كفر كلا ومدينة بنت جبيل، حيث كان أحد التفجيرات نتيجة هجوم بدبابة ميركافا.