البنك المركزي اليمني يعلن صرف نصف مرتبات الموظفين بآليه استثنائية

العالم – خاص بالعالم

كمعالجة أولية قدمت صنعاء آلية استثنائية لصرف المرتبات في اطار تراجع اجمالي الايرادات الى سبعين بالمئة مقارنة بعام ٢٠١٤ والتي تحتكم صنعاء على نسبة خمسةوعشرين بالمئة فقط منها.



مازاد من ارتفاع معدل التضخم ستة اضعافه قبل العدوان وبالتالي انخفضت القوة الشرائية بشكل كبير في موارد الدولة وبين افراد المجتمع، فارتفعت معدلات الفقر وادت الى انخفاض حجم الاوعية الايرادية وحجم المكلفين الامر الذي كان اشكالية كبرى في ظل العدوان والالتزامات والنفقات التي تتطلبها الاجهزة في مواجهته اضافة الى التراجع الكبير في متحصلات الاقتصاد القومي.

وقال احمد حجر وكيل وزارة المالية اليمنية:" كان هنالك حرب فيما يتعلق باستنزاف كافة الايرادات العامة من قبل حكومة الأطراف الأخرى وسحب الكثير من الرسوم الحكومية ومنها جوازات السفر وما يتعلق بالرسوم الحكومية التي تساوي 3% من اجمالي الموازنة".



شاهد أيضا..عضو أنصار الله: أميركا اختلقت أزمة في البحر الأحمر + فيديو



على الرغم من تلك العقبات الا ان الجهات الرسمية كثفت الجهود والامكانيات لاستكمال الآلية الاستثنائية بتنفيذ الحلول والاليات الاقتصادية برفع كفاءة تحصيل الموارد وايجاد خطه حقيقية لعملية التنسيق لاستقرار سعر الصرف بين شركات الصرافة وكبار المستوردين وتوفير النقد الاجنبي وخفض معدلات التضخم ودعم الانتاج المحلي.

وقال رشيد الحداد وهو خبير اقتصادي يمني:"توفير النقد الاجنبي لاستيراد السلع الاساسية وبالتالي المساهمة في استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم وتوفير السلع الاساسية لكافة افراد المجتمع الى جانب التوجه نحو كفاءة الانتاج المحلي على الاخص بالسعر الاساسي وبالتالي خفض الاعتماد على العالم الخارجي".

تأتي الآلية الاستثنائية بصرف نصف المرتبات كمعالجة أولية للتخفيف من معاناة اليمنيين الذين انقطعت مستحقاتهم منذ سنوات وسط ثبات وصبر المجتمع الذي يعد ابرز المقومات التي اسهمت في دحر اهداف ومخططات العدوان الذي حاول خلق ثغرة لتركيع اليمن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...