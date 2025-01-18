القوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليتين في ام الرشراش

العالم _ اليمن

وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مساء اليوم السبت أن العمليتين تم تنفيذهما باستخدام صاروخ باليستي من طراز "ذو الفقار" وصاروخ مجنّح، وقد تحقق الهدف بنجاح بفضل الله.

وأشار البيان إلى أن هذه العمليات تأتي ردًا على المجازر الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرا ذلك انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه.

واضاف أن هذه العمليات تأتي في إطار المرحلة الخامسة من الإسناد العسكري للمقاومة الفلسطينية.

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وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على وقوفها الكامل إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة، مشيرةً إلى التنسيق المستمر معها للتعامل العسكري المناسب مع أي خروقات قد يرتكبها العدو الإسرائيلي.

وأكدت عزمها على التعامل بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية ضد أي تصعيد عسكري من قبل الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { يـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على المجازر الأخيرة بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس

نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين استهدفتا هدفين حيويين تابعين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة

العملية الأولى تم تنفيذها بصاروخ بالستي نوع ذو الفقار

فيما العملية الأخرى تم تنفيذها بصاروخ مجنح

وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله

تجدد القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أنها ستقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة وبالتنسيق معها وذلك للتعامل العسكري المناسب مع أية خروقات أو أي تصعيد عسكري يرتكبه العدو الإسرائيلي خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 18 من رجب 1446 للهجرة الموافق للـ 18 يناير 2025م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية