هدنة غزة بين تهديد نتنياهو وتحذير ترامب

العالم - فلسطين

تتوالى ردود الأفعال على اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. بدايةً من الأحزاب في بيئة الكيان الاسرائيلي وصولاً لدول العالم، حيث أعلن أعضاء حزب 'عوتسما يهوديت' اليميني المتشدد بقيادة بن غفير عزمهم الاستقالة من مناصبهم الحكومية بسبب اتفاق وقف إطلاق النار ومبادلة الأسرى، الذي وصفه بالمستهتر، فيما أكد رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو على مواصلة السيطرة على محور فيلادلفيا وزيادة قوات كيانه في المنطقة.

وقال رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي: 'لقد أعطى كل من الرئيس ترامب والرئيس بايدن دعمًا كاملاً لحق إسرائيل في العودة إلى القتال إذا توصلت إسرائيل إلى استنتاج مفاده أن مفاوضات المرحلة الثانية غير مثمرة. أنا أقدر ذلك كثيرًا'

من جانبه أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ضرورة تطبيق الاتفاق، محذراً من عدم احترام وقف إطلاق النار.

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رحب باتفاق وقف إطلاق النار، وأكد الكيان الإسرائيلي لن يتمكن من كسر إرادة المقاومة في غزة رغم الإبادة والمجازر قائلا إن بلاده ستقف مع الشعب الفلسطيني في غزة حتى عودته الى الحياة الطبيعية.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن المنظمة قامت بالترتيبات الضرورية لإدخال المساعدات لغزة ونسقت مع الأطراف الإقليمية لتسهيل إيصالها، مضيفاً أنه من المهم الآن بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار، القيام بخطوات مهمة أولها إعادة الحياة في قطاع غزة إلى وضع مقبول بتشغيل الخدمات الأساسية مثل الحاجات الطبية والغذائية وغيرها من الاحتياجات المادية والنفسية للسكان'.

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