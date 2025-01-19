وأخيرا وضعت الحرب أوزارها بتطبيق الهدنة الأولية

العالم - فلسطين

بعد طول انتظار ومماطلة من قبل سلطات الاحتلال يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ. والذي من المنتظر أن يمهد الطريق أمام إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في قطاع غزة.

حركة حماس أكدت الالتزام ببنود إتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأوضحت أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الاولى لأسباب فنية ميدانية.

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه عقد خلال الليل تقييمًا أمنيًا بشأن التأخر في استلام قائمة الأسرى الذين من المتوقع الإفراج عنهم وربط وقف إطلاق النار بتسلم الاسماء.

ويشمل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار 3 مراحل، والمتفق عليه بالتفصيل حتى الآن هو المرحلة الأولى، وسيضمن الوسطاء استمرار المفاوضات وصولا إلى وقف دائم ونهاية الحرب.

وتشمل المرحلة الأولى 5 عناوين رئيسية؛ هي: وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين وضمان حرية الحركة، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

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وتوقع البيت الأبيض في وقت سابق إطلاق سراح 3 رهينات إسرائيليات وإرسالهن إلى الاراضي المحتلة بعد الظهر من خلال الصليب الأحمر.

بريت ماكجورك - كبير المفاوضين الأمريكيين

حددنا كل التفاصيل في هذا الاتفاق نحن واثقون تماما من أنه جاهز للتنفيذ. بعد إطلاق سراح الرهائن الأحد، ينص الاتفاق على إطلاق سراح 4 رهائن أخريات بعد 7 أيام، ثم إطلاق سراح 3 رهائن أخريات كل 7 أيام بعد ذلك.

وبموجب الاتفاق، يبدأ وقف إطلاق النار المؤلف من 3 مراحل بمرحلة أولية مدتها 6 أسابيع تشمل تبادل الأسرى الذين تحتجزهم حماس مقابل أسرى فلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا من بين 98؛ بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن ال50، في هذه المرحلة.

وستطلق سلطات الاحتلال سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عاما المعتقلين في السجون الإسرائيلية بحلول نهاية المرحلة الأولى.

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بدورها، ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعداد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل، وسط توقعات بأن يطلق سراحهم من سجن عوفر العسكري غربي مدينة رام الله.

كذلك كشفت وسائل إعلام فلسطينية واسرائيلية، عن بدء انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق في قطاع غزة، قبيل ساعات من بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأكدت القناة الحادي عشرة العبرية انسحاب لواء جفعاتي من قطاع غزة. وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان كتيبة تابعة للواء ناحال تنسحب من قطاع غزة دون أي أوامر بالعودة.