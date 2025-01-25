تفاصيل إفراج الإحتلال الإسرائيلي عن 200 أسير ضمن صفقة غزة

العالم - خاص بالعالم

ووفقا لمكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، فإن هذه الدفعة من الأسرى الفلسطينيين تضم 121 محكوما بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية، ومن بينهم عميد أسرى جنين رائد السعدي الذي قضى 36 عاما في سجون الاحتلال ضمن محكوميته بالمؤبد مرتين وعشرين عاما.



بالاضافة الى الأسير المحرر محمد العارضة الذي يوصف بأنه أحد أبطال نفق الحرية، الذين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي قبل نحو أربعة أعوام قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم.



الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية قامت بمصادرة رايات حركة حماس من موكب استقبال الأسرى.



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وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة إن أجهزة السلطة منعت المواطنين وأهالي الأسرى من استقبال شعبي لهم في طريقهم إلى وسط رام الله. في محاولة منها لمنع اي مظاهر احتفال بالافراج عنهم، الا ان الاهالي رفضوا وخرجوا الى الشوارع بجانب الحافلات التي تقل الاسرى.



هذه المشاهد هي للاسرى الذين وصلوا الى خان يونس في قطاع غزة، فيما وصلت حافلتين الى تقلان70 اسيرا الى مصر، ومن بين المفرج عنهم 137 أسيرا ينتمون إلى حركة حماس، في حين ينتمي 26 منهم الى حركة فتح، و29 لحركة الجهاد الإسلامي.



وينتمي ثلاثة أسرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وواحد للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فيما تم الافراج عن اربعة لا ينتمون لأي فصيل.

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