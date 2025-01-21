ترامب يقيل برايان هوك مبعوثه السابق إلى إيران

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وأنهى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يومه الأول في البيت الأبيض، بإقالة مفاجئة لمبعوثه الخاص السابق لإيران خلال فترة ولايته الأولى، برايان هوك، وذلك عبر حسابه على قناته "Truth Social" بعد منتصف، ليل أمس الاثنين.

وكتب ترامب في منشوره: "لقد تمّ طردك!". وهي العبارة التي اشتهر بها في برنامج تلفزيون الواقع الناجح الذي كان يقدمه "ذي أبرينتيس".

ولم يتضح على الفور المنصب الذي طُرد منه هوك. ويُقال إنه كان يقود انتقال ترامب إلى وزارة الخارجية.

كما أنه من غير الواضح على وجه التحديد سبب إقالة ترامب لهوك، لكّن ترامب يقول إنّ "هوك و3 آخرين لا يتوافقون مع رؤيتنا لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وأضاف: "يعمل مكتب الموظفين الرئاسي بنشاط على تحديد وإقالة أكثر من ألف شخص معينين من الإدارة السابقة، بسبب عدم تماشيهم مع رؤيتنا".

وكان هوك مستشاراً خلال ولاية ترامب الأولى، ودعم نظام عقوبات الضغط الأقصى الذي فرضه ترامب ضد إيران. كما أنه كان في الصف الأمامي في حملة ترامب على إيران التي تضمنت الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات مشددة عليها.

والمسؤولون الـ3 الأخرون الذين أعلن ترامب عن إقالتهم على الفور هم: خوسيه أندريس من المجلس الرئاسي للرياضة واللياقة البدنية والتغذية، ومارك ميلي من المجلس الاستشاري الوطني حول البنى التحتية، وكيشا لانس بوتومس، من المجلس الرئاسي للصادرات.

وبعد انتهاء حفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة لولاية ثانية، وأدائه اليمين الدستورية في الكونغرس الأميركي، اتجه ترامب إلى البيت الأبيض، أمس الاثنين، ليباشر مهامه رئيساً للولايات المتحدة، وبدأ قراراته فوراً بإلغاء "نحو 80 قراراً تنفيذياً "مدمّراً ومتطرّفاً اتخذتها الإدارة السابقة" (إدارة بايدن)، وفق توصيفه، فقد جمّد التوظيف الفيدرالي، وأمر موظفي الحكومة بالعودة إلى المكاتب، كما بدأ بحملة للتضييق على الهجرة، في أول دفعة من الأوامر التنفيذية التي وقّع عليها منذ إعادة تولّيه منصبه.