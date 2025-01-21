الجهاد: العملية العسكرية بالضفة إمتداد لسلسلة الإبادة الجماعية

العالم - فلسطين

وأضافت الحركة في تصريح صحفي، أن هذا العدوان الوحشي والهمجي يعبر عن المأزق الذي يعيشه الاحتلال، بعد فشله في تحقيق أهدافه في غزة، في محاولة يائسة لإنقاذ ائتلافه الحكومي المترنح بفضل صمود شعبنا، وبهدف تعكير أجواء فرحة أهلنا في الضفة بإجبار العدو على تحرير جزء كبير من أسراهم، تعويضاً عن حالة الصدمة والألم التي خيمت على الكيان.

وأشارت الحركة إلى أن إن المجاهدين من كل الكتائب، يخوضون، جنباً إلى جنب مع كل قوى المقاومة أروع الملاحم في مواجهة هذا العدوان الجائر، من جنين إلى باقي المدن والمخيمات، ولن يرى العدو منهم إلا البأس، ولن يذوق إلا طعم الخيبة.

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ودعت أبناء شعبنا في عموم الضفة المحتلة إلى التصدي بكل الوسائل والسبل لهذه الحملة المجرمة، وإفشال أهدافها، وترسيخ هزيمة العدو في قهر إرادة شعبنا في الضفة كما في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال بدء عملية "عسكرية" في جنين بغارة جوية لطائرة مسيرة استهدفت عدة بنى تحتية، مطلقا عليها اسم "السور الحديدي".

وقالت القناة 12 العبرية، إن جيش الاحتلال بدأ عملية "عسكرية"، تتضمن غارة جوية باستخدام الطائرات لمهاجمة عدة بنى تحتية، مضيفة أن قوات الاحتلال بما في ذلك الوحدات الخاصة والشاباك والقوات الخاصة سيعملون في الأيام المقبلة في جميع أنحاء جنين.

وبالتزامن، استشهد 6 مواطنين وأصيب نحو 35 آخرين، اليوم الثلاثاء، في عدوان إسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة.