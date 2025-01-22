مسيرات "ابابيل 5".. العيون التي حددت مكان تجمع الإرهابيين

العالم - ايران

يذكر ان المناورات الأمنية الهجومية والمتحركة للجيش الايراني انطلقت مساء السبت، واجريت في يومه الثاني المزيد من التدريبات.

وتشارك في هذه المناورات مجموعات المدفعية والمدرعات والقوات المحمولة جواً والطائرات المسيرة والحرب الالكترونية ووحدة الصواريخ 840 ووحدات الدعم الأخرى.* إرسال معلومات عن الإرهابيين مباشرة باستخدام طائرة "أبابيل 5" المسيرة.

وتضمن جزء من المناورات عملية استطلاع لطائرة "أبابيل 5" المسيرة، حيث حلقت فوق موقع الإرهابيين وأرسلت معلومات حية عن الموقع إلى مركز قيادة العمليات.وعند وصول هذه المعلومات إلى مركز قيادة العمليات، قامت مروحيات الجيش بنقل قوات من اللواء 65 نوهد إلى مكان تواجد متزعم الإرهابيين.

ما هي مواصفات طائرة "أبابيل-5" المسيرة

طائرة "أبابيل 5" المسيرة هي طائرة بدون طيار متعددة الأغراض قادرة على أداء مهام قتالية واستطلاعية ومراقبة وجمع المعلومات والحرب الإلكترونية، من إنتاج منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.

حلقت هذه الطائرة المسيرة لأول مرة خلال العرض العسكري في يوم الجيش في 18 ابريل/نيسان 2022، باعتبارها واحدة من الطائرات المسيرة الموجودة في التنظيم القتالي للجيش.

تتمتع طائرة أبابيل-5 بالقدرة على حمل منصات رؤية ليلية كهربائية بصرية متعددة الأغراض، وأجهزة جمع إشارات استخباراتية، وأجهزة رادار، وتبلغ السرعة القصوى لطائرة "أبابيل 5" المسيرة 210 كيلومترات في الساعة.

كم ساعة تحلق طائرة "أبابيل-5" المسيرة؟

وتبلغ مدة تحليق الطائرة المسيرة مع الشحنة 12 ساعة، ويقدر سقف طيرانها بـ18 ألف قدم، ويبلغ المدى التشغيلي لطائرة "ابايل-5) 300 كيلومتر.

وأظهرت طائرة "أبابيل 5" قدرتها على تنفيذ عمليات استطلاع خلال 24 ساعة، على غرار ما حدث في مناورات الطائرات المسيرة المشتركة الثانية للجيش الايراني.

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بعد إتمام مهمتها، تهبط هذه الطائرة المسيرة باستخدام معدات الهبوط في الظروف العادية والمظلة في حالات الطوارئ.

وتتمتع طائرة "أبابيل 5" بدون طيار بالقدرة على حمل حمولة يصل وزنها إلى 120 كيلوغراماً، بما في ذلك قنابل ذكية من عائلة "قائم" وصواريخ من عائلة "الماس".

نشر طائرة "أبابيل 5" المسيرة في المدن السرية للجيش

وتعتبر طائرة "أبابيل 5" واحدة من الطائرات المسيرة التي تتمركز في قاعدة الطائرات المسيرة تحت الأرض التابعة للجيش، والمعروفة بقاعدة الطائرات المسيرة الاستراتيجية 313، إلى جانب طائرات مسيرة أخرى.

تحديد هوية المدمرة الأميركية من فئة أرلي بيرك بـ "أبابيل-5"

تمكنت طائرة "أبابيل 5" المسيرة، التي تتمتع بجسم يمتص الرادارات ويصعب اكتشافها، من تنفيذ عمليات مراقبة واستطلاع على المدمرة الأميركية من فئة "أرلي بيرك"(Arleigh Burke) لمدة 24 ساعة تقريبا في شمال المحيط الهندي.

وبحسب البيان فإن الطائرة المسيرة أقلعت من قاعدتها في جاسك.وتستطيع طائرة "أبابيل 5" بدون طيار حمل 6 صواريخ دقيقة التوجيه برؤوس شديدة الانفجار، وإطلاقها على الأهداف عند الحاجة.

انضمام عدد كبير من طائرات "أبابيل 5" المسيرة بالجيش

وتم انضمام اعداد كبيرة من طائرات "أبابيل 5" المسيرة في وحدات الجيش، ويبدو أنها موجودة في قوات مختلفة، بما في ذلك البرية والبحرية والجوية.

وكان عدد طائرات "أبابيل 5" المسيرة التي أضيفت للجيش في الدفعة الثانية التي بلغت 1000 طائرة، مثيراً للإعجاب أيضاً.إن إدخال مثل هذه الطائرات المسيرة إلى التنظيم القتالي للجيش وتعريف الجميع، بما في ذلك أعداء إيران الإسلامية، بالمزايا المختلفة لهذه الطائرات المسيرة، له بالتأكيد رسائله الخاصة والمحددة.

وتستخدم القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أيضًا عددًا كبيرًا من طائرات "أبابيل 5" المسيرة، وبالإضافة إلى المعدات التي زودت بها هذه القوات في الصيف الماضي، انضم عدد من طائرات "أبابيل "5 إلى الأسطول البحري للحرس الثوري.