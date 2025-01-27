مراسل العالم: سوف أعود الی شمال غزة مشياً علی الأقدام

العالم - مراسلون

وأوضح محمد البلبيسي الذي واکب اليوم عودة النازحين الفلسطينيين الی شمال غزة، ان العائدين سوف يقضون ليلة صعبة بسبب عدم وجود مأوی في الجو الشتوي القارس.

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وقال انه سوف يلتحق برکب العائدين الی شمال غزة، مع زوجته وأطفاله يوم غد الثلاثاء مشياً علی الاقدام.

وعن سبب عدم رکوبه سيارة للعودة الی شمال قطاع غزة، بيّن مراسل العالم انه فقد کل ما يملک خلال نزوحه من شمال القطاع وأصبح نازحاً کبقية النازحين الفلسطينيين الذين شردوا من مدينة الی مدينة بسبب العدوان الاسرائيلي.

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وأوضح البلبيسي ان العودة الی غزة تتم عن طريقين منفصلين، الاول للمشاة والثاني للمرکبات، لکن المرکبات يتعرضن لتفتيش دقيق من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل اجتياز المعبر، مايجعل عملية العبور، صعبة وطويلة بينما طريق المشاة سيکون عبارة عن مشي علی الاقدام لمدة 6 ساعات حتی الوصول الی مدن شمال قطاع غزة.

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