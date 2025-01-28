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حماس تدعو السلطة الفلسطينية لـ'الكف عن التشويه'

حماس تدعو السلطة الفلسطينية لـ'الكف عن التشويه'
الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء السلطة الفلسطينية بـ"الكف عن حملة التشويه والتضليل"، ودعتها إلى "تغليب المصلحة العليا لشعبنا في هذا الظرف الحساس والدقيق من عمر قضيتنا".

العالمفلسطين

وبحسب موقع "الجزيرة"، دعت حركة حماس السلطة إلى "التجاوب مع دعوات الحركة وكافة القوى الوطنية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بما يخدم جهود إغاثة شعبنا وإزالة آثار العدوان، والوقوف سويا لحماية شعبنا وحقوقه الوطنية والتاريخية".

واستهجن الناطق باسم حماس حازم قاسم بشدة تصريحات رئاسة السلطة الفلسطينية "بزج اسم الحركة في ما أسمتها "لقاءات مشبوهة لتداول أفكار حول إقامة دولة فلسطينية مصغرة.

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وأكد قاسم "عدم وجود مثل هذه الطروحات إلا في خيال بعض المتنفذين في السلطة بهدف تشويه صورة الحركة بعدما حققته من إنجازات في إفشال مشاريع التهجير، وإجبار العدو الصهيوني على وقف العدوان، وإنجاز صفقة تبادل مشرفة".

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