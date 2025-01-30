عراقجي يدعو غروسي لعدم التأثر بالضغوط غير المبررة لبعض الدول

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الاربعاء حيث تبادل عراقجي وغروسي وجهات النظر حول التعاون بين ايران والوكالة الدولية والعلاقات الفنية بينهما.

وجدد عراقجي في هذا الاتصال الهاتفي التاكيد على ارادة ايران لاستمرار التعاون في اطار التزاماتها الدولية وشدد على ضرورة تجنب التسييس وطرح القضايا غير البناءة واستمرار التعاون في اجواء تقنية والتحرك نحو الامام.

إقرأ ايضا .. غروسي يؤكد: لا توجد أدلة على تصنيع أسلحة نووية من قبل طهران

من جهته اشار غروسي الى عزم الوكالة الدولية على التعامل والتعاون الجاد مع ايران مؤكدا انه سيقوم بالتشاور مع كافة الاطراف في اطار مهامه وصلاحياته لتوفير اجواء تساعد على حل القضايا المطروحة.