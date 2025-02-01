الإعلام العبري: حماس تملك سيادة غزّة ولاتزال في ذروة مجدها

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عملية تسليم الأسرى جرت في موقعين، الأول كان في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة حيث شهد اطلاق سراح الإسرائيلي ياردين بيباس والإسرائيلي الفرنسي عوفر كالديرون.

والموقع الثاني كان من ميناء غزة حيث جرى فيه تسليم كيث سيغال الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية.

اختيار مواقع التسليم لفت انتباه الاعلام العبري الذي أشار الى أنه في كل نقطة يتم فيها تسليم الرهائن يتم نقل رسالة محددة من حماس.



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لافتا الى أن اختيار جباليا ومنزل السنوار ومخيم الشاطئ والميناء مواقع لتسليم الرهائن لم يكن عشوائيا، بل يؤكد قدرة حماس على السيطرة على هذه المناطق رغم الضربات التي تلقتها.

الاعلام العبري رأى في عمليات التسليم التي جرت خلال الايام الماضية، تحديا واضحا من حماس للكيان الاسرائيلي، مشيرا الى أنها لا تزال في ذروة مجدها وهي تسيطر بشكل كامل على قطاع غزة.

زعيم حزب"إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان اشار بدوره الى ضرورة تعلم الدروس وعدم تكرار الكارثة حسب قوله، مشيرا الى أنه حان الوقت لإنشاء لجنة تحقيق حكومية.

ومن المفاجآت التي رافقت عملية تسليم الأسرى كان ظهور قائد كتيبة الشاطئ هيثم الحواجري الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تصفيته قبل أكثر من عام، مما شكل صدمة لجيش الاحتلال، الامر الذي دفعه الى الاعتراف بان معلوماته لم تكن دقيقة.

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