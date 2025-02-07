شاهد.. الإحتلال يدمر 80% من الكهرباء في قطاع غزة

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وأوضح ثابت أن العدوان دمر 6 مستودعات ومخازن تحتوي كافة المكونات الكهربائية، وورشة تصليح المحولات وشبكات الكهرباء، و4 مرافق حيوية ومباني اساسية للشركة، بالاضافة الى تدميره مخزنين بشكل بليغ.

كما أكد تدمير أكثر من 70% من شبكات توزيع الكهرباء، وأكثر من 80% من اسطول شركة توزيع الكهرباء (آليات و رافعات، وحفارات و سيارات متعددة المهام) في قطاع غزة.

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وأضاف أن هذه الخسائر أصبحت تحديات تواجه شركة توزيع الكهرباء في سبيل تقديم خدماتها.

وأكد ثابت أن تدمير الكهرباء تطال جميع المرافق في قطاع غزة، مؤكدا أن هذه السياسة تهدف الى تهجير السكان من نقطة الى أخرى في القطاع.