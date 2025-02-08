بعد طلب ترامب تهجير سكان غزة.. خفايا مشروع ترامب ونتنياهو بضم الضفة!

العالم - جوّا الصندوق



مشروع قيد التحضير للضفة الغربية المحتلة!

كما يوجد مشروع آخر قيد التحضير إن لم يكن قيد التنفيذ هو لا يقل خطورة عن مشروع تهجير الفلسطينيين من القطاع و احتمال أن يكون ضغط ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، هدفه الحقيقي هو التوصل إلى نتيجة لمصلحة "إسرائيل" بطبيعة الحال في مكان آخر تحديدا بالضفة الغربية المحتلة.

بنداء طوفان الأقصى في صباح7 أكتوبر 2023 ذكر الشهيد القائد محمد الضيف الضفة الغربية مرتين حيث كانت المرة الأولى عندما تحدث عن استباحة العدوللضفة الغربية كدافع من دوافع المعركة.



وأما المرة الثانية عندما دعا شباب الضفة وأهلها إلى تنظيم الهجمات على المستوطنات بكل ما أتيح لهم لتثبتوا أن وطنيتكم وانتماءكم للأقصى والقدس وفلسطين أكبر من كل أوهام الاحتلال.



شاهد أيضا..تحقيقا لوعود ترامب ..هل ينوي الإحتلال إفراغ"الضفة"ليسيطر عليها؟



وبعد خطاب الحرب استمر قادة المقاومة بغزة بتوجيه دعوات إشعال ساحات الضفة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال لكن وعلى مدى 16 شهر ظلت غزة وجبهات اسنادها مسرح المعركة الأساسي.



مع إعلان وقف اطلاق النار بشروط المقاومة الفلسطيني بغزة تحولت أغلب الكاميرات من غزة إلى الضفة وهذا المرة هدفها تأريخ مشهد انتصار المقاومة من خلال تحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون الأسوأ بالتاريخ البشري.

هذا المشهد يعيدنا للسؤال الذي ظل مطروحا بشكل كبير بين الناس وتحديدا ببيئات قتال"إسرائيل" من غزة حتى صنعاء جنوبا ومن غزة حتى لبنان والعراق شمالا، ومن غزة حتى طهران شرقا.

والسؤال هو هل خذلت الضفة غزة أو بشكل أصح، هل خذلت الضفة نفسها أو أين الضفة من طوفان الأقصى؟

والواقع القائم ميدانيا..هو أن"إسرائيل" تسيطر على حوالي 60% من أراضي الضفة الغربية. ونتحدث عن السيطرة الأمنية التي تشمل تقريبا كل مساحة الضفة بشكل أو بآخر.،بل المقصود هو الـ60% من أرض الضفة التي أصبح ممنوعا على اكثر من 3.5 مليون فلسطيني وهم سكان الضفة الغربية ممنوعون انه يستخدموا أو يدخلوا 60 بالمئة من أرض الضفة الغربية المحتلة.





123456

ماذا يحضر للضفة الغربية؟



وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"جوا الصندوق" وحول ما يتم تحضيره للضفة الغربية علنا في وقت الإنشغال بقرار ترامب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن وفيما يتعلق بمشهد الضفة الغربية قال قاسم قاسم الصحافي الفلسطيني لابد من السؤال إلى أين سيهجّر سكان الضفة الغربية؟ هل سيتم تهجيرهم مثلا إلى الأردن

حيث أن الأردن منذ بداية تأسيس الكيان الإسرائيلي ومنذ ما قبل تأسيس الكيان الإسرائيلي عندما كان هنالك حديث بين الحركة الصهيونية وعندما كان الأردن يسيطر على المملكة الهاشمية كان تسيطر على الضفة الغربي على اعتبار أنها جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية.





عدد الفلسطينيين بالأردن أكثر من عدد سكان الأردن أنفسهم!

ولفت قاسم إلى أن الأردن كان يسعى إلى إبقاء الفلسطيني بالضفة، كما المصري الذي كان يسعى إلى إبقاء الفلسطيني في غزة ليس محبة بالفلسطيني ولكن خوفا على نظام حكمه،

لأن حاليا من دون تهجير الناس من الضفة الغربية يبلغ عدد الفلسطينيين الموجودين بالأردن هم أكثر من عدد سكان الأردن الأصليين.



شاهد أيضا ..19 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية ضد الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

ونوه قاسم إلى وجود بعض الخلافات التي تحدث في بعض الأحيان يتم افتعالها في أن المشكلة أن يكون أردني فلسطيني داخل الأردن حيث أن الأنظمة العربية المحيطة بفلسطين و بـ"إسرائيل" تخشى على "إسرائيل"تخشى على نظامها وعلى حكمها من مخططات التهجير ليس حبا بالفلسطيني ولكن حبا لنظامها.







ماذا تعني الضفة الغربية بالعقيدة الدينية اليهودية؟

وقال قاسم أنه بالعقيدة الدينية اليهودية وليست الإسرائيلية والصهيونية الضفة الغربية بالنسبة لليهود أهم من تل ابيب وأهم من حيفا وأهم من عكا نظراً لرمزيتها الدينية حيث أنه أول مملكتان لليهود أقيمت لليهود باليهودا والسامرة بعبارة عن الضفة الغربية وقطعة صغيرة من القدس التي تسمى بهيكل سليمان.

وحتى هذه الممالك اللي أقيمت كانت سيطرتها في شمال الضفة وجنوب الضفة ودينياً الضفة هي أهم للدين اليهودي من تل أبيب.





حديث نتنياهو عن اقتلاع الدولة الفلسطينية من جذورها، كيف سينفذ على الأرض؟!

أوضح قاسم أن الإسرائيلي اعتاد العمل على المدى الطويل وعلى المدى البعيد ولا يسعى انه يكون تأثير فالعمل الذي يقوم به آني و قريب، حيث أنه بعهد نتنياهو بفي عام 1996 بعد إنتخابه قرر اقامة مستوطنة هاردوفاي وهي مستوطنة صغيرة على حدود القدس وليس لها دور أو نسبة سكانية وحاليا أصبحت تلك المستوطنة من أكبر المستوطنات الاسرائيلية وهي تمتد بين الضفة وبين القدس.



شاهد أيضا..سيناريو رعب يعيشه اهالي مخيم طولكرم المحاصر!

وتابع قاسم: الاسرائيلي يشتغل عادة على المدى البعيد حيث على سبيل المثال يوجد نص قانوني في الكنيست وجرى الموافق عليه بالقراءة التمهديية القراءة الاولى يقول فيه انه يسمح لغير العرب بشراء الاراضي في الضفة الغربية هو القانون الأردني الذي سنته الأردن في عام 1950 في أن يمنع على الاجانب تملك الاراضي في الضفة الغربية، فجاء الاسرائيلي الآن في عام 2025 ناسفا القانون الأردني في أن يسمح لغير العرب بشراء غير العرب أي اليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...