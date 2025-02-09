جامعة الدول العربية تبحث مواجهة خطة ترامب لتهجير سكان غزة

العالم - فلسطين

تتوالى ردود الفعل العربية والدولية على خطة تهجير وإفراغ قطاع غزة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولصياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية، تجري جامعة الدول العربية اتصالات لعقد قمة طارئة في القاهرة لمناقشة سبل مواجهة خطة ترامب، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الإنسانية ومستقبل القطاع ومجمل تطورات القضية الفلسطينية.

وتستهدف القمة العربية المرتقبة دعم مضمون البيان السداسي الذي کان خلص إليه اجتماع الدول العربية الستة في القاهرة الأسبوع الماضي، والمتعلق بإعادة التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والمتعلقة بالأرض ورفض التهجير المؤقت أو الدائم.

من جهتها، رفضت السعودية تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، وأكدت الخارجية السعودية موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضها التهجير، وشددت على أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وليسوا دخلاء أو مهاجرين، وأن حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخاً ولن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن، مؤكدة أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش من خلال حل الدولتين.

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وكذلك دول عربية كمصر والإمارات والسودان وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي رفضت تصريحات نتنياهو واعتبرتها عنصرية ومنفلتة.

الصومال التي يفكر ترامب بتهجير الغزاويين إلى إقليمين فيها، أكد مصدر في وزارة خارجيتها أن مقديشو لن تقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين من غزة، وأنها لن تكون جزءاً من سياسة التهجير، كما أكد نائب وزير الإعلان في إقليم بونتلاند الفيدرالي أنه لا يرى سبباً منطقياً لتهجير أهالي القطاع إلى منطقة لم يختاروها.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، دعا إلى عقد اجتماع طارئ فوري لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة واتخاذ القرار بشأن خطة ترامب غير القانونية، ووصف عراقجي خطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة بأنها جزء من مؤامرة لمحو فلسطين استعمارياً وتهديد خطير لاستقرار وأمن المنطقة.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوضع الحالي لا يحتمل العودة إلى مزيد من الموت والدمار في غزة، مشدداً على أن الحل الوحيد المستدام هو إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تعيش في أمن مع الكيان الإسرائيلي.

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