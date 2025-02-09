شاهد.. اثار انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من محور نتساريم

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في اللحظات الاولى لانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من شارع صلاح الدين ومحور نتساريم، حيث يعم الدمار و الخراب في البنية التحتية والمنازل.

لا حياة ولا شيء في شارع صلاح الدين، على مدار 15 شهرا من الحرب جيش الاحتلال الاسرائيلي دمر معالم الحياة.

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يصل هؤلاء لمنطقة دوار الكويت ومناطق كان يتواجد بها الاحتلال الاسرائيلي، لا حياة في هذه المنطقة بعد انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي، مع وجود اثار لأليات ودبابات الاحتلال في الطريق.

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