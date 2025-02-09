الأحد ٠٩ فبراير ٢٠٢٥
٠١:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. اثار انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من محور نتساريم

الأحد ٠٩ فبراير ٢٠٢٥ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

انسحب جيش الاحتلال الاسرائيلي بالكامل من محور نتساريم بقطاع غزة، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وذلك بعد احتلاله لأكثر من عام وثلاثة أشهر. من جهتها، أكدت وزارة الداخلية بغزة عدم تغيير آلية التنقل عبر شارعي صلاح الدين والرشيد. وطالبت المواطنين بالحذر والالتزام بالتنقل وفق الآلية المسموح بها حالياً حرصاً على سلامتهم.

العالم - مراسلون

في اللحظات الاولى لانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من شارع صلاح الدين ومحور نتساريم، حيث يعم الدمار و الخراب في البنية التحتية والمنازل.

لا حياة ولا شيء في شارع صلاح الدين، على مدار 15 شهرا من الحرب جيش الاحتلال الاسرائيلي دمر معالم الحياة.

شاهد ايضا.. وصول 43 أسيرا فلسطينيا إلى رام الله ضمن الدفعه 5 من المرحله الأولى

يصل هؤلاء لمنطقة دوار الكويت ومناطق كان يتواجد بها الاحتلال الاسرائيلي، لا حياة في هذه المنطقة بعد انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي، مع وجود اثار لأليات ودبابات الاحتلال في الطريق.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

وفد اسرائيلي في الدوحة.. أمل بانفراجة قريبة أم خدعة لكسب الوقت؟

جريمة نتنياهو بتحويل غزة لسجن كبير يسعى لتركيبها برأس مصر

في زيارة رسمية.. وزير خارجية مصر يتوجه إلى واشنطن

انسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم يفشل فرض واقع جديد علی غزة