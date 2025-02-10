700 صحفي أجنبي و7 آلاف إعلامي يغطون مسيرات الانتصار الـ46

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في طهران زينب عبد الجبار أن حشودا غفيرة من المواطنين الايرانيين يتوافدون الى ساحة الحرية في العاصمة طهران للمشاركة في مسيرات إحياء الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية.

وأوضحت مراسلة العالم أن الآلاف شاركوا في المسيرة اليوم لحد الآن، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، عسكريين ومسؤولين ورجال الدين والناس العاديين، عبر 13 مسيرا يؤدي الى ساحة الحرية.

وأشارت مراسلة العالم أن برامج وفعاليات متنوعة تقام لاحتفال وإحياء ذكرى الثورة تعبر عن حبهم ومدى تمسكهم بها التي تنادي بالاستقالية والحرية والكرامة للشعب،

إقرأ أيضا.. 1400 مدينة تحتفل بذکری انتصار الثورة الاسلامية

وأضافت أن 1400 مدينة و38 قرية تحتفل بالعرس الوطني في البلاد، رافعين لافتات وأعلام إيران وانتصار الثورة ومظاهر الابتهاج بها.

ولفتت مراسلة العالم أن 200 صحفي وإعلامي أجنبي، إلى جانب 7 آلاف إعلامي داخلي ، يغطون الحدث الوطني الكبير الذي يأتي استعراضا ومناورة للقوة الوطنية الإيرانية.

إقرأ أيضا.. انطلاق مسيرات إحياء ذكرى الثورة الإسلامية في طهران

التفاصيل في الفيديو المرفق..