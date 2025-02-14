بعد منع هبوط الطائرة الايرانية.. مراسل العالم ينقل الصورة من طريق مطار بيروت

العالم - لبنان

هكذا يبدو طريق المطار، حركة احتجاجية على تدبير غير مسبوق تقوم به ادارة مطار بيروت، حيث تمنع الطائرة الايرانية من الاقلاع من الاراضي اللبنانية باتجاه بيروت.

وقال محام وخبير قانون دولي، حسين رمضان، ان " هذا اجراء تعسفي لان المنع لا يستند الى اساس قانوني، وبرايي يستند الى ضغوط تمارسها ربما لجنة وقف اطلاق النار بحيث تضغط على الحكومة اللبنانية او مركز القرار بمطار بيروت الدولي بمنع الطائرة الايرانية من دخول لبنان وهي تقل ركاب لبنانيين تحت حجج انها تقل اموال او غير ذلك".

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هؤلاء الشبان غاضبون ويقفون في هذه النقطة يعلنون عن رفضهم لهذا التدبير غير القانوني.

وقال شاب لبناني "نحن مع قدوم الطائرات الايرانية وضد الشيء الذي قامت به الدولة وهذا شيء لا نقبله لذلك نزلنا ونتظاهر ووقفنا الطريق".

اطارات احرقها المتظاهرون احرقها المحتجون على طريق المطار ، وسط انتشار للجيش اللبناني ، بينما يقف هؤلاء الشبالن بكبيرهم وصغيرهم في هذه النقطة ليقولوا انهم غير موافقين على اي تدبير من شأنه ان يمنع لبنانيين من العودة لوطنهم.

وقال متظاهر " حتى يأتي وزير اتى امس يمنعنا ويمنع زوارنا ان يأتوا من لبنان، ليس له حق".

فيما قالت متظاهرة" هذا المطار يستقبل اناس وطائرات من كل الدول العربية والاجنبية لماذا الطائرة الايرانية لماذا هذه الحرب علينا".