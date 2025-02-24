العالم – خاص بالعالم

فقد أكدت روسيا أنها توصلت إلى اتفاق مع أوكرانيا لإجلاء سكان من منطقة كورسك الروسية التي تحتلها القوات الأوكرانية جزئيا.

وتشير التقديرات إلى أن المئات، إن لم يكن الآلاف، من المدنيين الروس باتوا محاصرين جراء الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك.



فيما تأمل كييف في استخدام المناطق التي تسيطر عليها كورقة مساومة إذا تم إجراء محادثات مع موسكو. لكن روسيا التي تحتل حوالي عشرين بالمئة من الأراضي الأوكرانية، تستبعد إجراء أي تبادل للأراضي.

في الأثناء يسارع قادة فرنسا وبريطانيا إلى البيت الأبيض في محاولة لاستعادة دور أوروبي بارز في حل الأزمة الأوكرانية، بعد استبعادهما من المحادثات الأمريكية الروسية لإنهاء الحرب.



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وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الجدل في الأسبوع الماضي بتصريحاته حول أوكرانيا، مهاجماً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومشككاً في الرواية الغربية للحرب. ولقيت هذه التصريحات ترحيباً في موسكو وأثارت قلق العواصم الأوروبية.

ويبدو أن ترامب يسعى إلى التوصل لاتفاق سلام سريع، على غرار وتيرة تحركاته الداخلية منذ عودته إلى البيت الأبيض.



وأكد المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن المحادثات الأخيرة بين واشنطن وموسكو اقتربت من تحقيق اختراق كبير.

في الأثناء حذرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، من أن أي 'اتفاق سيء' محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا لن يكون ضد مصلحة أوروبا فحسب بل والولايات المتحدة أيضا، مشددة على ضرورة وضع أوكرانيا في موقف قوي حتى تتمكن من رفض أي 'اتفاق سيء'.

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