خطيب جمعة طهران: أمريكا تركز على الحرب الإعلامية والعمليات النفسية

العالم - ايران

وأشار أبوترابي‌ فرد، في خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في مصلى الإمام الخميني (رض)، إلى أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، مشيدًا بمشاركة الشعب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية باعتبارها انتفاضة وطنية.

وتطرق إلى تصريحات قائد الثورة الإسلامية بشأن التهديدات الناعمة التي تستهدف إيران، مؤكدًا أن الإمبراطورية الإعلامية الغربية تعمل على تقويض استقلال الشعوب وهويتها الفكرية والعقائدية والوطنية، وتسعى إلى فرض هيمنتها دون الحاجة إلى مواجهة عسكرية مباشرة**.



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وأضاف أن الفضاء الإلكتروني بات أداة قوية في أيدي القوى العظمى، متفوقًا حتى على الجيوش في السيطرة على العقول والتأثير في الرأي العام.

وأوضح أن الإمبريالية الإعلامية تسعى لإضعاف فكر المجتمعات المستهدفة، وزعزعة استقرارها السياسي والاجتماعي من خلال التلاعب بالعقول ونشر المعلومات المغلوطة.

وأكد أن الولايات المتحدة تستخدم الحرب الناعمة لتشويه مشروعية النظام السياسي في إيران، وتقويض الوحدة الوطنية والثقة الشعبية عبر إنتاج محتوى مضلل.

وشدد أبوترابي‌فرد على أن التصدي للحرب الإعلامية يتطلب استراتيجية شاملة، تشمل تعزيز البنية التحتية المعلوماتية في البلاد، وتحسين إنتاج المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع القيم الإسلامية والوطنية.

وفي سياق منفصل، أشار أبوترابي‌فرد إلى التشييع المرتقب للشهيد سيد حسن نصرالله يوم الأحد 23 فبراير في بيروت، واصفًا إياه بأنه نموذج رفيع للعلماء الربانيين في منظومة الإسلام الأصيل.

وأضاف أن الشهيد نصرالله كان ساعدا قويا للمقاومة الإسلامية، ورمزًا للوحدة الإسلامية، حيث لعب دورًا حاسمًا في توحيد صفوف المقاومة وتعزيز قوتها في لبنان والمنطقة.

وختم بالقول إن اليوم نشهد ثمار هذه المقاومة في لبنان واليمن وفلسطين، حيث يقف أبطال المقاومة الإسلامية في وجه الاستكبار العالمي بقوة وعزيمة لا تلين.