رسائل عدة في اليوم الحاسم لتسليم الأسرى إلى الكيان المحتل + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر أشار الزميل محمد البلبيسي أن: هذا اليوم يعتبر يوماً حاسماً وفاصلاً في المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق وقف النار بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، حيث ومنذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم جرت الاستعدادات لتسليم ستة أسرى في قطاع غزة.

ولفت إلى أن تحديد مكان التلسيم بمدينة رفح الذي لا زال يتواجد به جيش الاحتلال له رمزية ودلالة كبيرة من المقاومة الفلسطينية أنها بعد ستة أشهر من عملية متواصلة في المدينة تتمكن اليوم بتسليم عدد من الأسرى من هذا المكان بالذات، في رسالة تحدي وقوة وصمود وثبات من المقاوم الفلسطيني الذي ينتشر في شوارع مدينة رفح، أمام مشهد مهيب من الالتفاف الجماهيري على المقاومة الفلسطينية.

وخلص إلى القول إن: كل هذه العملية وايضا الاستعداد والبروتوكول السريع من المقاومة الفلسطينية والعروض العسكرية في الميدان لها تتابع ورسائل متعددة إلى نتنياهو وترامب، حيث أن المقاومة دائما وبكل عملية تسليم تختار مكاناً لترسل رسائل مختلفة.

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