زمرة جيش الظلم تتبنى مسؤولية تفجير تشابهار

العالم - ايران

و بعد انفجار مبنى مقر منظمة تشابهار الريفية الشرقية التي تعمل تحت إشراف مؤسسة الإسكان، أصدرت زمرة جيش الظلم الإرهابية بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الانفجار.

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وأكدت مؤسسة الإسكان في سيستان وبلوشستان أن مسلحين مجهولين هاجموا مبنى مقر مؤسسة الإسكان للثورة الإسلامية، وبعد إخلاء المبنى، فجروا قنبلة صوتية ودمروا المبنى الإداري للمقر.

وذكرت النيابة العامة في زاهدان أن الانفجار الذي وقع في مكتب مؤسسة الإسكان في تشابهار لم يسفر عن سقوط ضحايا، وأن الأمن يسود المدينة بشكل كامل حاليا، كما تلاحق قوات الأمن مرتكبي الجريمة.