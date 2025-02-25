البرد القارس يودي بحياة ستة أطفال في غزة

العالم - فلسطين

أكد الدكتور سعيد صلاح، المدير الطبي لمستشفى أصدقاء المريض الخيرية في غزة، أن خمسة أطفال فقدوا حياتهم في شمال القطاع نتيجة البرد الشديد، بينما لا يزال طفل آخر في حالة حرجة يتلقى العلاج.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الفرا، رئيس قسم الأطفال بمجمع ناصر الطبي، أن طفلاً آخر فارق الحياة بسبب البرد، فيما وصلت حالتان أخريان إلى المستشفى، وتم التعامل مع إحداهما، بينما لا تزال الحالة الثانية تتلقى العلاج وسط ظروف صعبة.

ويعيش سكان غزة كارثة إنسانية متصاعدة نع تدهور الأوضاع المعيشية، حيث يفتقر مئات الآلاف من النازحين إلى المأوى المناسب والغطاء الكافي، فيما تتفاقم معاناة الأطفال مع استمرار موجات البرد القارس، وسط غياب شبه كامل للوقود ووسائل التدفئة.

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وتسببت الإبادة الإسرائيلية بتهجير مليوني فلسطيني في قطاع غزة، لم يعد لهم منازل تأويهم بعد تدمير أكثر من 70 % من منازل القطاع.

الموت من البرد ليس مجرد مأساة، بل جريمة تفرضها ظروف الحصار والدمار. إنقاذ الأطفال في غزة مسؤولية إنسانية عاجلة تتطلب تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي لوقف نزيف الأرواح البريئة.