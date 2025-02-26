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كاميرا العالم ترصد..

آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

الأربعاء ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفاد حسين عز الدين مراسل العالم في بيروت، بشن العدوان الإسرائيلي غارة على طريق بلدة القصر الهرمل في البقاع اللبناني، أدت تلك الغارة من إحدى المسيرات إلى سقوط شهيد وجرح آخر.

العالم خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أنه تبعاً للمعلومات الأولية التي أوردتها غرفة طوارئ وزارة الصحة اللبنانية، سبق هذا العدوان، تحليق مكثف للطيران الحربي وأيضاً للطيران المسير، في وقت كانت بعض وحدات جنود الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار من موقع حدب البستان باتجاه بعض الفرق الصحفية التي كانت تجول في بعض القرى، وخاصة علما وعيتا الشعب، وهذا في الشأن الميداني.

وفيما يتعلق بجلسة مجلس النواب قال مراسلنا أنه في وقت لا تزال جلسة مجلس النواب قائمة، من المتوقع أن تنتهي هذا اليوم بنيل حكومة نواف سلام الثقة على البيان الوزاري بعد يومين من النقاشات التي دارت تحت قبة البرلمان، والتي تمحور معظمها حول الإصلاحات الإدارية والقضائية ومعالجة الملفات الاقتصادية.

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ونوه مراسلنا بتمحور الجلسة حول ملف إعادة الإعمار وتطبيق القرار 1701، سيما المتعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر وكيف ستتصدى الحكومة من خلال علاقاتها أو الاتصال بالدول الراعية والضامنة للجم الاحتلال الإسرائيلي. هذا بالإضافة إلى العديد من الملفات ذات الشأن الداخلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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