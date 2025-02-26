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الحكومة اللبنانية وتحديات منح الثقة في مجلس النواب

الحكومة اللبنانية وتحديات منح الثقة في مجلس النواب
الأربعاء ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، مواصلة مجلس النواب اللبناني مناقشة البيان الوزاري لليوم الثاني على التوالي، قبل التصويت على منح الثقة للحكومة.

العالم - بانوراما

ومن المتوقع أن ينهي المجلس مناقشات البيان اليوم، حيث أعلن رئيس المجلس نبيه بري أن تصويت الثقة سيكون اليوم حتى لو استمرت الجلسة إلى منتصف الليل.

وشهدت المناقشات جدلا بين النواب حول أولويات الحكومة والامكانية العملية للوعود التي تضمنها البيان، في حين رأى بعض النواب في البيان الوزاري مجموعة من الوعود العامة.

وفي حين حجبت بعض الكتل النيابية الثقة عن الحكومة، واصطفت في صف المعارضة، طالبت كتل نيابية اخرى الحكومة بإقران بيانها بالافعال لجهة سيادة الدولة واستقلالية قرارها دون الرضوخ لاملاءات الخارج، مانحة الحكومة ثقتها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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