زيلينسكي في واشنطن: هل اقتربت التسوية ؟

العالم - بانوراما

وتم توقيع اتفاق يمنح الولايات المتحدة حق استغلال الموارد المعدنية في أوكرانيا، بما في ذلك المعادن النادرة، إضافة إلى التعاون في قطاع النفط والغاز.

ورغم أهمية الاتفاق اقتصاديا، فإنه لم يتضمن أي ضمانات أمنية لكييف، ما أثار قلقا في أوروبا.

وأكد ترامب رغبته في إنهاء الحرب سريعا وإعادة أكبر قدر من الأراضي الأوكرانية، ولكنه في الوقت نفسه يعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو.

من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى قمة أوروبية طارئة، فيما أعربت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن قلقها من تقارب واشنطن مع موسكو وتأثيره على الأمن الأوروبي.

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