العالم – فلسطين

ووبحسب موقع"مدن"، أظهرت مقاطع الفيديو أن التيكتوكر مايكل (Miquel)، وصل الى بيروت الأسبوع الماضي، بالنظر الى أن تاريخ الفيديوهات يشير الى تسجيلها قبل 6 ايام، فيما أظهر آخر مقطع فيديو له وجوده في مطار قبرص، وهو مسجل منذ يوم واحد. وأضاف الى الفيديو العلم اللبناني، وإشارة لانتقاله الى قبرص، ومنها الى تل أبيب.

وسأل مايكل متابعيه: "احزروا أين أنا؟".. وخلال وجوده في لبنان، سجل مايكل فيديوهات من ساحة الشهداء، وظهر في الخلفية مسجد محمد الأمين.

وكتب على أحد المقاطع "انت غير مرحب بك هنا".

شاهد..اسرائيلي يتجول في بيروت: إحزروا أين أنا؟!فيما ظهر في مقطع آخر في مدينة جبيل.



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ويمنع القانون اللبناني زيارة الاسرائيليين الى لبنان، وعادة ما يدخل هؤلاء بجوازات سفر جنسيات أخرى، أوروبية أو أجنبية، ويصلون عبر رحلات تجارية تنطلق من بلدان أخرى.



وكانت السلطات اللبنانية أوقفت يهوشاع تارتكوفسكي (42 عامًا) الذي يحمل الجنسية الاسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، واتخذ القضاء اللبناني قراراً بترحيله.