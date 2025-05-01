قراءة في أسباب تأجيل المفاوضات الإيرانية الأمريكية حول الملف النووي

العالم – خاص بالعالم

ولفت باقريان إلى أنه كان للرئيس ترامب تقديم مهم في المحادثات، حيث كان عليه أن يتفق مع أوكرانيا حول مناجم الفلزات فيها. لذلك، عندما وصل ترامب إلى هذا الاتفاق، كان عليه أن ينتقل إلى المرحلة الثانية والخطة الثانية. وهذا يشير إلى أن ترامب كان يجب أن يغير من تعامله مع إيران. كما يدل على أن ترامب ليس لديه سياسة ثابتة مع العالم، والعالم يعلم ذلك. ليس هناك استقرار في تعامل ترامب، لذلك فيما يخص إيران أيضًا ليس من المفترض أن يتخذ قرارات آنية.

ونفى باقريان في أن يصل الرئيس ترامب بسهولة إلى اتفاق مع إيران. حيث أنه في الاجتماع الأول تم الحديث عن الأمور الاقتصادية ولم يتم التطرق إلى الأمور النووية. كلا الطرفين، إيران وأمريكا، يتحفظان في المحادثات. لذلك، فإن التأجيل هو انتصار مؤقت بالنسبة لترامب. وبالنسبة للاتفاق مع أوكرانيا، ليصل إلى مرحلة معينة ويقوم بفرض بعض العقوبات أيضًا على إيران. أعتقد أن المحادثات ستستأنف والتأجيل مؤقت فقط.



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وحول موضوع التأجيل نوه باقريان إلى وجود الضغوط من الجانبين، أمريكا وإيران. لأن أمريكا ليس لديها طريقة مناسبة للتعامل. أمريكا دائمًا تتفاخر بالتعامل العسكري وبما لديها. لذلك فإن الطرفين المتنازعين يحاولان إيجاد طريقة للتحاور فيما بينهما. موقف إيران يُحمد عليه والتعامل الإيراني الحقيقي جيد. الموضوع ليس نوويًا ولم يتم الحديث عن البرنامج النووي حتى الآن. ولن يصل الموضوع إلى طريق مسدود.

وقال باقريان: الموضوع هو العلاقة مع الصين. لدينا علاقة كبيرة مع الصين أكبر مما يمكن أن تتصوره أمريكا. لدينا عقد لمدة 25 سنة مع الصين. لدينا علاقات تتعلق بالممرات لأن الصين لها دور في الممرات البرية وأيضًا في الممرات البحرية في الخليج الفارسي. أمريكا تريد من إيران أن تحدد علاقاتها مع الدول الأخرى. في الوقت الذي كانت أمريكا تفرض علينا الحظر، وقفت الدول الأخرى معنا وإلى جانبنا.

وأوضح باقريان أن أمريكا، من خلال كلمة "اللوجستية" التي استعملتها، تشير إلى سياسة لوجستية بالفعل. لكن الصين لديها سياسة كبيرة في المنطقة ولا يمكن لأمريكا أن تسيطر عليها. علاقات الصين مع إيران جيدة، والموضوع صعب. لا يمكن لأمريكا أن تطلب من أحد الابتعاد عن إيران. لا يمكن أن تستغنوا عن أصدقائكم. لذلك أمريكا لا يمكن أن تصل إلى هذا. إيران تبحث عن طريقة متوازنة لتوضيح موقفها بالنسبة للعالم.

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