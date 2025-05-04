الفصائل الفلسطينية تبارك الضربة النوعية اليمنية على مطار ’ بن غوريون’

العالم _ فلسطين

وباركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، الضربة النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية على مطار "اللد" (بن غوريون).

وقالت الحركة في بيان لها: "نبارك الضربة النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهداف مطار اللد في قلب يافا المحتلة، ردا على العدوان الأمريكي والصهيوني المتواصل على اليمن واستمرار الحصار وحرب الإبادة في غزة".

وأشادت "الجهاد" بشجاعة الشعب اليمني وبطولاته وتمسكه بإسناد شعبنا الفلسطيني في غزة رغم التضحيات الكبيرة التي يتكبدها.

لجان المقاومة الضربة اليمنية تبديد لوهم الأمن الإسرائيلي

وأصدرت لجان المقاومة في فلسطين بيانًا تبارك فيه الضربات الصاروخية اليمنية التي تستهدف مواقع الاحتلال الصهيوني، مشيرة إلى أن هذه الضربات، التي كان آخرها قصف مطار بن غوريون صباح اليوم، باتت تقض مضاجع الصهاينة وتبدد وهم الأمن الزائف الذي يسوقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة.

وأكدت اللجان أن الضربات الصاروخية اليمنية المتواصلة تعكس فشل العدوان الأمريكي على اليمن، وتثبت أن الشعب اليمني، بحكومته وقيادته، هو السند الحقيقي للشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة صهيوأمريكية.

كما أشادت اللجان بالشجاعة والإبداع اليمني، معتبرة أن هذه الضربات تؤسس لمرحلة جديدة تعكس عجز الكيان الصهيوني والعدو الأمريكي في مواجهة التطور العسكري للصناعات العسكرية اليمنية، والتي أثبتت فشل منظومات الدفاع الصهيوأمريكية في التصدي لصواريخ اليمن.

وفي ختام البيان، وجهت لجان المقاومة تحية للشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الحكيمة، مثمنةً استمرار دعمهم للشعب الفلسطيني ومقاومته، رغم التضحيات الكبيرة التي يقدمها الشعب اليمني جراء العدوان الأمريكي والغربي على أرضه.

الجبهة الشعبية: تطور نوعي بالغ الأهمية في مسار الرد اليمني

بدورها أكدت "الشعبية" في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن "العملية تشكل صفعة قوية للاحتلال، وتكشف هشاشة دفاعاته الجوية، بما في ذلك أنظمة (حيتس 3) و(ثاد) الأمريكية المتطورة"، مشددة على أن "لا مكان آمناً للعدو، حتى في أكثر منشآته تحصيناً وحساسية".

وأضافت أن "استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من اليمن باتجاه عمق الكيان، رغم التصعيد العسكري الأمريكي والبريطاني، يعكس فشل هذا العدوان في الحد من قدرات اليمن القتالية، ويؤكد أن إرادة المواجهة لدى صنعاء لم تتراجع، بل ازدادت صلابة".

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واعتبرت أن "هذه الضربة، التي تزامنت مع عملية نوعية نفذتها المقاومة الفلسطينية في رفح، تمثل تجسيداً حقيقياً لوحدة الميدان والدم والمصير بين غزة وصنعاء، في مواجهة المشروع الإمبريالي الصهيوني الذي يستهدف شعوب المنطقة بأسرها".

وشددت "الشعبية" على أن "الردود الإقليمية المتصاعدة، من اليمن إلى غزة، ترسم معادلة جديدة تؤكد أن العدوان لن يمر دون تكلفة، وأن الشعوب وقواها المقاومة قادرة على فرض معادلات الردع والاشتباك المفتوح على أكثر من جبهة".

وفي السياق ذاته، أعلنت القوات المسلحة اليمنية ، اليوم الأحد، تنفيذها عملية عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون" في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية، يحيى سريع، في بيان صحفي: "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي ينفذُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة".

وأضاف: "نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ مطارَ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ، وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ، وقد أصابَ هدفهُ بنجاحٍ بفضلِ اللهِ".

أبو عبيدة يشيد باستهداف صنعاء مطار بن غوريون: المجد لليمن..

ثمن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، القصف الصاروخي اليمني لمطار بن غوريون، اليوم الأحد.

وقال عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليغرام»: «المجد لليمن صنو فلسطين وهي تواصل تحديها لأعتى قوى الظلم وتأبى الخنوع أو الانكسار رغم ما تتعرض له من عدوانٍ، وتصعّد من هجماتها على قلب الكيان الصهيوني المسخ متجاوزةً المنظومات الأكثر تطوراً في العالم لتصيب أهدافها بدقة، ألا سدد الله رميكم، وبارك جهادكم، وتقبل الله تضحياتكم، أنتم منا ونحن منكم».

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي، حيث أصاب الهدف بنجاح.

وذكرت القوات المسلحة في بيان لها أن العملية أسفرت عن فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية في التصدي للصاروخ، مما أدى إلى هروب أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لأكثر من ساعة.

كما جددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لشركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون، مشيرة إلى أنه أصبح غير آمن لحركة الملاحة.

وفي سياق متصل، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية أخرى استهدفت هدفًا حيويًا تابعًا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة باستخدام طائرة مسيرة من نوع يافا.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في دعم القضية الفلسطينية، مشددة على التزامها بالواجب الديني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.