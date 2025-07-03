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شاهد.. تأثر ودعاء الخطيب السعودي للفلسطينيين يثير تفاعلا واسعا

الخميس ٠٥ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة في السعودية، يوثق تأثر خطيب يوم عرفة الشيخ صالح بن حميد لدى دعائه للفلسطينيين ما أثار تفاعلا واسعا.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته قنوات سعودية رسمية، قال خطيب يوم عرفة الشيخ صالح بن حميد: "اللهم كن لإخواننا في فلسطين.. اللهم تولى شأنهم.. اللهم أطعم جائعهم واكسِ عاريهم وآوِ طريدهم وأجبر كسيرهم وأمن خائفهم واكفهم شر أعدائهم.. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم بقوة وبعزتك يا قوي يا عزيز".

وأثار دعاء الخطيب وتأثره في يوم عرفة تفاعلا واسعا لدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد أحدهم أن "فلسطين في القلب والدعاء لهم واجب وخصوصا من أرض عرفة"، مضيفا: "الله يسمع ويستجيب ويرفع عنهم البلاء والظلم".

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وتابع آخر: "هذا الصوت من أطهر بقاع الأرض يلامس القلب يا رب لا ترد دعاء خطيب عرفة وانصر أهلنا في فلسطين".

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية إلى 54677 قتيلا و125530 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

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