حزب الله يُصدر بيانًا حول "النصر الإلهي" للجمهورية الإسلامية الإيرانية على العدوان الأميركي الصهيوني

العالم-لبنان

أصدر حزب الله، اليوم الأربعاء، بيانًا حول النصر المبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية على العدوان الأميركي الإسرائيلي، جاء فيه: "يتوجه حزب الله بأسمى آيات التبريك والتهنئة إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله)، وإلى رئيس الجمهورية الإيرانية وحكومته، وإلى الجيش والحرس الثوري والشعب الإيراني العزيز، بتحقق هذا النصر الإلهي المؤزر الذي تجلّى في الضربات الدقيقة والمؤلمة التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكيان العدو الصهيوني، والتي حطمت هالة منظوماته الدفاعية ودكت عمق كيانه المصطنع ضمن عملية 'الوعد الصادق 3'، وأيضًا بالرد الصاعق على العدوان الأميركي على منشآتها النووية في العملية النوعية 'بشارة الفتح'، وما هذا إلا بداية مرحلة تاريخية جديدة في مواجهة الهيمنة الأميركية والعربدة الصهيونية في المنطقة".

أضاف البيان: "إنّ الردّ البطولي المباشر وجّه رسالة حاسمة للإدارة الأميركية، وللكيان الصهيوني، ولكل الطغاة والمستكبرين، مفادها أن زمن الاستعلاء والتجبر على شعوب المنطقة قد ولى إلى غير رجعة، وأن الجمهورية الإسلامية بقيادتها الحكيمة، وشعبها المقدام، وجيشها وحرسها الأبطال، لم يخيفهم قصف، ولا تهديد، ولا وعيد، ولم يثنِهم شيء عن المضي قدمًا في الدفاع عن سيادتهم وحقوقهم بكل بسالة وحزم، وإن كل رهان على ضعف أو وهن أو تراجع سيصيب هذه الأمة المؤمنة قد خاب وسقط".

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وختم: "إننا في حزب الله نبارك هذا النصر المؤزر الذي تحقق بفضل الله عز وجل، وببركة دماء الشهداء الذين ارتقوا في هذا العدوان الغادر، وبإيمان وتضحيات الشعب الإيراني وصموده ووقوفه الواثق خلف قيادته الحكيمة، ونؤكد وقوفنا الحاسم والثابت إلى جانب الجمهورية الإسلامية قيادةً وشعبًا، وندعو جميع شعوب الأمة إلى استلهام هذا النصر العظيم، بتوحدها ووقوفها مع الحق في مواجهة فراعنة هذا العصر، بما يحقق للأمة عزتها وكرامتها، وأن القوة المتمثلة بالإرادة والإيمان هي الكفيلة بهزيمتهم وردّ كيدهم، وأن كل استسلام أو خنوع وتنازل لن يزيد أعداءنا إلا تعجرفًا وتسلطًا على منطقتنا."