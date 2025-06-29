تظاهرة حاشدة في 'تل أبيب' تطالب بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صور الأسرى، معبرين عن استيائهم من سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اتهموه بإطالة أمد الحرب لأسباب سياسية. وطالب المشاركون بإبرام اتفاق ينهي النزاع ويعيد الأسرى، معتبرين أن استمرار الحرب لم يعد له جدوى.

مايام عوز، إحدى المشاركات في التظاهرة، أعربت عن ألمها قائلة: "لم أتخيّل يومًا أن أضطر للتظاهر كي تعيد حكومتي مواطنيها المختطفين. مرّ عامان تقريبًا، وما زلنا نخرج كل أسبوع لنطالب بإعادتهم."

من جهته، أكد "منتدى عائلات الأسرى والمفقودين" في بيان له أن الحرب مع إيران انتهت باتفاق، ويجب أن تنتهي الحرب في غزة أيضًا بنفس الطريقة.

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تأتي هذه التظاهرة بعد رفع القيود الأمنية التي فرضتها الحكومة خلال المواجهة الأخيرة مع إيران.

ورغم مرور 20 شهرًا على اندلاع الحرب، لا يزال 49 إسرائيليًا محتجزين في غزة، بينهم 27 تؤكد السلطات الإسرائيلية أنهم قتلوا في الأسر.