الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

تظاهرة حاشدة في 'تل أبيب' تطالب بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة

تظاهرة حاشدة في 'تل أبيب' تطالب بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة
الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

شهدت “ساحة الأسرى” وسط “تل أبيب” (يافا المحتلة)، تظاهرة لآلاف المستوطنين الصهاينة، مساء السبت، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، في أول تحرّك من نوعه، منذ انتهاء الحرب الأخيرة مع إيران.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صور الأسرى، معبرين عن استيائهم من سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اتهموه بإطالة أمد الحرب لأسباب سياسية. وطالب المشاركون بإبرام اتفاق ينهي النزاع ويعيد الأسرى، معتبرين أن استمرار الحرب لم يعد له جدوى.

مايام عوز، إحدى المشاركات في التظاهرة، أعربت عن ألمها قائلة: "لم أتخيّل يومًا أن أضطر للتظاهر كي تعيد حكومتي مواطنيها المختطفين. مرّ عامان تقريبًا، وما زلنا نخرج كل أسبوع لنطالب بإعادتهم."

من جهته، أكد "منتدى عائلات الأسرى والمفقودين" في بيان له أن الحرب مع إيران انتهت باتفاق، ويجب أن تنتهي الحرب في غزة أيضًا بنفس الطريقة.

سرايا القدس تفجّر عبوة في آلية إسرائيلية شرقي حي التفاح في مدينة غزة

تأتي هذه التظاهرة بعد رفع القيود الأمنية التي فرضتها الحكومة خلال المواجهة الأخيرة مع إيران.

اقرأ ايضا.. سرايا القدس تفجّر عبوة في آلية إسرائيلية شرقي حي التفاح في مدينة غزة

ورغم مرور 20 شهرًا على اندلاع الحرب، لا يزال 49 إسرائيليًا محتجزين في غزة، بينهم 27 تؤكد السلطات الإسرائيلية أنهم قتلوا في الأسر.

روابط ذات صلة

كاميرا العالم توثق آثار الدّمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على غزة

جنود الاحتلال يعتقلون 6 مستوطنين في الضفة.. ما السبب؟

مستشفيات غزة تستقبل يوميا 5 آلاف حالة من سوء التغذية