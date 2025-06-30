 الحاج حسن يعلق على محاولات التطبيع بين الاحتلال و لبنان وسوريا

وطالب رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن الدولة اللبنانية بالقيام بدورها ‏مع اللجنة الخماسية لوقف الاعتداءات "الإسرائيلية" وعودة الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار، أما القضايا ‏الوطنية اللبنانية فنحن نُعالجها كلبنانيين في ما بيننا.‏

وخلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه حزب الله في باحة حسينية بلدة النبيّ ‏عثمان، قال الحاج حسن: "يريدون أن يفرضوا على المنطقة تطبيعًا مع العدوّ وصلحًا يتم فيه تصفية القضية الفلسطينية، ‏نحن كمحور مقاومة واجهنا هذا المشروع طوال السنوات الماضية ولن نبدل موقفنا".

وأكّد الحاج حسن أنّه ليس لدينا ما ‏نقايض به مع العدوّ هكذا تكون السيادة ولا تقايض مع العدوّ تحت الضغط والقصف والقتل والاغتيال، لافتًا إلى أنّ "المطلوب اليوم ليس تبرير العدوان الصهيوني المستمر على لبنان كما حصل أمس في ‏النبطية واليوم على عدد من القرى وارتقاء عدد من الشهداء، بل المطلوب موقف وطني جامع رافض ‏لأي عدوان على لبنان وجامع يبلغ إلى كلّ المعنيين أن الأولوية هي وقف العدوان وعودة الأسرى والبدء ‏بالإعمار، أما القضايا الوطنية الداخلية فهي قضايا وطنية داخلية يعالجها اللبنانيون في ما بينهم بالحوار ‏والنقاش والتفاهم".‏