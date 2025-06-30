بزشكيان: وحدة وتلاحم وصمود ودعم الشعب وراء نجاحنا في الحرب الاخيرة

وشارك الرئيس بزشكيان في مراسم تابين الشهيد الفريق محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة ، وزوجته وابنته الشهيدتين، والتي أقيمت مساء الاثنين بحضور عدد كبير من المسؤولين العسكريين والمدنيين في حسينية "فاطمة الزهراء (س)" بطهران.

وفي تصريح له على هامش المراسم، صرّح الرئيس بزشكيان بأننا لم نرَ من أمثال الشهيدَين باقري وسلامي وغيرهما من شهداء الحرب الأخيرة سوى الصدق والإخلاص في العقيدة والسعي لخدمة الشعب ورفعة الوطن، وأضاف: كان لشخصٍ مثل الشهيد باقري نظرةٌ وتحليلٌ منطقيٌّ شامخٌ، واليوم غيابُ اشخاص مثله بمثابة فاجعة كبيرة.

وأكّد أن الناس كانوا يرون ويعرفون أمثال الشهيد باقري كقادة عسكريين وقلما اطلعوا على أفكارهم وآرائهم، وأضاف: من المناسب أن تُتاح أفكارُ وسيرُ حياةِ أشخاصٍ مثل الشهيد باقري للناس ليفهموا بشكلٍ أفضل ما فقدناه من كنوز.

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وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العدوّ لطالما سعى للقضاء على نخبنا، وقال: سعى الأعداء، ولا يزالون، إلى مثل هذه الأعمال، ونحن من يجب أن نكون اليوم أكثر حرصًا من أي وقتٍ مضى على أبناء بلدنا الكرام والنخب والمثقفين.

وصرح أن القدرات الدفاعية والصاروخية لم تكن وحدها التي ادت إلى نجاح إيران في حرب الاثني عشر يومًا، وقال: "كانت وحدة الشعب وتلاحمه وصموده ودعمه هي الأسباب الرئيسية لنجاحنا. كان الأعداء يأملون أن ينزل الشعب إلى الشوارع احتجاجًا بعد العدوان العسكري، وأن تُسقط الجمهورية الإسلامية، لكن الشعب أحبط مؤامرة العدو. إذا كانت لدينا وحدة وتنسيق داخل البلاد وفي المنطقة مع الدول المجاورة، فلن يتمكن الكيان الصهيوني ولا أي طرف آخر من العدوان على الدول الإسلامية بسهولة".