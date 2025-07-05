آخر مستجدات التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة



ولفت مراسلنا إلى أنه حتى هذه اللحظة، ينتظر الكيان الإسرائيلي أن تتسلم قطر رد حركة حماس حول الصفقة، وهذا مما يُفترض أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن خلافاً كبيراً حدث في اجتماع بين بنيامين نتنياهو وقيادة الجيش الإسرائيلي برئاسة إيهود زمير. وفقاً لما نشرته صحيفة هآرتس، حدثت مشادة كبيرة بين الرجلين، حيث سأل إيهود زمير خلال الاجتماع الأمني لكافة الأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "هل أنت مدرك لحجم الضغط الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة؟" وأضاف أنه إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وهدنة لمدة ستين يوماً، فإن الجيش الإسرائيلي غير قادر على الاستمرار بنفس الوتيرة.

وأضاف: أدى هذا الأمر،- كما تذكر الصحيفة -إلى انفجار بنيامين نتنياهو في وجه إيهود زمير، واعتبره متخاذلاً ولا يريد استكمال هذه الحرب حتى يتوصل إلى النصر الكامل.



شاهد أيضا.. حماس تدرس مقترح الوسطاء لوقف اطلاق النار في غزة

ونوه مراسلنا إلى أن هذه المشادة الكلامية تجعلنا نقف طويلاً عند حقيقة أن بنيامين نتنياهو لا يريد فعلاً إنهاء هذه الحرب. فلو كان يريد إنهاء الحرب، لما كان بحاجة إلى الدخول في صراع مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية حول وقف الحرب. إيهود زمير يعتقد أن الجيش منهك وأن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب، بينما نتنياهو، إذا كان يريد صفقة، فهو يريدها لمرحلة محدودة لكن لا يريد إنهاء الحرب ويريد أن يبقى الجيش الإسرائيلي مستعداً للعودة إلى هذه الحرب.

واعتبر مراسلنا أن هذا الأمر يجعل المقاومة الفلسطينية في ريبة مما يصدر عن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وأيضاً من الموافقة التي صدرت عن الكيان الإسرائيلي، خاصة أن نتنياهو يرفض الإعلان رسمياً عن انتهاء الحرب.

مضيفا أنه يُفهم من ذلك أن الكيان الإسرائيلي يريد فقط مهلة لإخراج أسراه من يد المقاومة، ثم يعاود استئناف الحرب على غزة. وهذا ما يريده بنيامين نتنياهو - يريد أن يكرر نفس المشهد الذي حدث قبل عدة أشهر عندما تم الإعلان عن هدنة وتم الإفراج عن حوالي 36 أسيراً تقريباً من الأسرى الإسرائيليين. وبالمقابل، عندما انتهت الصفقة وكان من المفترض أن يتم بدء التفاوض على المرحلة الثانية، قام بالتراجع وعاد إلى الحرب مرة أخرى. هذا المشهد يريد بنيامين نتنياهو أن يكرره، إن لم يكن بعد ستين يوماً فبعد مئة وعشرين يوماً.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...