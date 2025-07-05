شهداء وجرحى من منتظري المساعدات بقصف مدفعي للاحتلال وسط غزة

وشملت استهدافات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء القطاع منذ فجر اليوم، منتظري مساعدات، وخياما، ومنازل لمواطنين، وتجمعات لمدنيين.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف منزل لعائلة الددا في بلدة جباليا شمال القطاع إلى 11 شهيدا.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف تجمعا لمواطنين في منطقة جباليا النزلة بمحافظة الشمال وخيمة للنازحين في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

كما أسفرت غارتان للاحتلال استهدفتا تجمعات مدنية في حيي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة عن استشهاد 4 مواطنين.

وفي حي التفاح، قتلت نيران طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال طفلا قرب مفترق السنافور. وفي حي الصبرة جنوب مدينة غزة، استشهد 3 مواطنين بقصف من طائرات الاحتلال استهدف منزلا لعائلة الديري.

وفي المنطقة الغربية من مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد مواطنان إثر قصف للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين في منطقة الحساينة. كما استشهد 4 مواطنين جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الشلبي في مخيم البريج.

وفي وقت سابق، استشهد 20 مواطنا من منتظري المساعدات، بينهم 5 بإطلاق نار مباشر قرب نقطة توزيع شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع، و15 قرب دوار التحلية شرق خان يونس، بجانب إصابة 90 من الباحثين عن الغذاء.

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كما استشهد 8 مواطنين، بينهم أطفال ونساء، في غارة للاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب أبراج طيبة في منطقة المواصي غرب خان يونس.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، معظمهم أطفال ونساء، إثر قصف استهدف خيمتين لنازحين على شاطئ خان يونس.

كما استهدفت قوات الاحتلال خيمة لنازحين قرب المستشفى الميداني البريطاني في المواصي، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، بينهم طفلان، وإصابة آخرين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 192 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.