قصف ومجاعة وجرائم إختفاء قسري.. كارثة إنسانية تتفاقم بغزة!

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش
العالم
مع مضي كل يوم من العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة تتجدد فصول المسأة الانسانية التي يبدو لانهاية لها في الافق، عدد من الفلسطيين استشهدوا منذ فجر اليوم من بينهم طالبي المساعدات بنيران الاحتلال 

حيث استهدف قصف اسرائيلي أبنية سكنية شرقي مدينة غزة فيما اطلقت مسيرات الاحتلال النار بشكل كثيف على اهداف في حي الصبرة جنوبي المدينة.كما استهدف قصف اسرائيلي منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

ياتي هذا فيما اعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد اربعة فلسطينيين نتيجة التجويع وسوء التغذية خلال الساعات الماضية للترفع حصيلة شهداء التجويع الى317 شخصا 121 منهم اطفال في مؤشر على تفاقم ازمة الجوع رغم المطالبات الدولية الملحة لادخال المساعدات الى القطاع. وسط توقعات من حدوث وفيات جماعية في الايام القادمة مع مواصلة الاحتلال قبضته في تجويع الغزيين.

على ضوء ازمة المجاعة قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين إن مساعدات غذائية التي تصل غزة لا تزال غير كافية بالمرة لمنع انتشار المجاعة.

من جانبها قدرت الوكالة وجود نصف مليون شخص في مدينة غزة يعيشون في مجاعة حقيقية.

شاهد أيضا.. الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يروّج خرائط مضللة لشرعنة التهجير

بدورهم عبر خبراء أمميون عن قلقهم من تقارير عن حالات اختفاء قسري في مواقع مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة اميركيا.

وأفاد الخبراء المستقلون السبعة في بيان مشترك أنهم تلقوا تقارير تفيد بأن عددا من الأفراد، بينهم طفل، كانوا ضحية 'الاختفاء القسري' بعد توجههم إلى مواقع لتوزيع المساعدات في رفح.

وشدد الخبراء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، متورط بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري لأشخاص كانوا يسعون للحصول على المساعدة'

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

