مراسل العالم: الإعتداءات الإسرائيلية تحصد المدنيين ولبنان يترقب !

وأشار مراسلنا إلى الطائرات الإسرائيلية التي ألقت أكثر من سبع قنابل حتى الساعة على بلدة كفركلا، وأيضاً على المنطقة الواقعة بين كفركلا وميس الجبل وبلدة العديسة، حيث يقوم بعض المواطنون بترميم ما تبقى من منازلهم، بينما تمنعهم هذه الاعتداءات من الاستمرار في ذلك.

وأضاف أنه سبق ذلك أيضاً إلقاء قنبلة من طائرة على إحدى الجرافات في بلدة يارون، وإطلاق نار من موقع الحمامس باتجاه بلدة عين عرب، وخاصة على بعض رعاة الماشية لإبعادهم عن المناطق المحيطة بهذا الموقع.

ونوه مراسلنا إلى أن المسيّرات والطيران الحربي لم يفارقا الأجواء اللبنانية. ففي الأمس، وقع اعتداء طال أحد ضباط الجيش اللبناني وأحد العناصر الذين ارتقوا شهداء بعد سقوط طائرة مفخخة. وعندما تحقق فريق الهندسة التابع للجيش اللبناني من الأمر، عمل الاحتلال على تفجير الطائرة المفخخة، مما أدى إلى استشهاد ضابط وعنصر من الجيش اللبناني وجرح آخر.





شاهد أيضا.. موجة غضب تجتاح منصات التواصل من حديث المبعوث الامريكي



وأوضح مراسلنا أن هذه المشاهد الميدانية تترافق مع ردود الفعل اللبنانية حول نتائج زيارة توماس براك. ووفق الأخبار، فإن رئيس مجلس النواب يعتبر أن الكرة عادت إلى الملعب الآخر، وبالتالي أصبحنا نراوح في المكان نفسه. لا جديد من حيث ما كان يمكن أن يأتي به براك من أجوبة إسرائيلية على الملاحظات اللبنانية، إلا أن أمريكا تتعامل، أو براك بالأحرى، مع لبنان وكأنه "نادل"، على قاعدة "اذهب ثم تعال".

وأضاف أن لبنان يترقب أيضاً مرحلة مهمة ومفصلية، وهي جلسة يوم الثلاثاء - جلسة الحكومة اللبنانية - حيث سيقدم قائد الجيش رؤيته لنزع سلاح المقاومة. وبالتالي، وسط تقديرات تشير إلى أن بعض المسارات تتحدث عن احتمال أن تؤدي هذه الجلسة إلى أزمة إذا ما ذهبت إلى التصويت وانسحب الثنائي الوطني منها.

كما لفت مراسلنا إلى بعض التسريبات التي تقول إن قائد الجيش يعتبر أن أي صدام يمكن أن يحصل مع أي لبناني سيؤدي إلى استقالته – وهذا مجرد تسريب من بعض المقربين منه. وهو لن يقوم بأي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدام بين الجيش والمقاومة في لبنان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...