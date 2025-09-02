الرئيس الفنزويلي يحدد شروط الحوار مع واشنطن

وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "السيد الرئيس ترامب، عليك أن تكون حذرًا. لأن وزير الخارجية ماركو روبيو، يريد أن تلطخ يديك بالدماء، بدماء أمريكا الجنوبية، ودماء الكاريبي، ودماء فنزويلا".

وأضاف مادرور: "إنهم يريدون أن يبقى اسمك يا ترامب ملطخا بالدماء إلى الأبد بمذبحة ضد شعب فنزويلا، وحرب مروعة ضد أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، لأنها ستكون حربا شاملة على مستوى القارة، إنهم يريدون أن تلطخ يدي دونالد ترامب بالدماء".

وتابع مادورو: "لكنه رجل ذكي، نعم، سيعرف ما يجب فعله، وآمل أن تستعاد قنوات التواصل بيننا. إذا كان الأمر كذلك، فنحن جميعا نؤيده".

وأكد مادورو خلال المؤتمر الصحفي أنه "مع الاحترام، كل شيء ممكن. إذا كانت هناك تهديدات وضغوط قصوى، فسيكون هناك أقصى درجات الاستعداد وأقصى درجات العصيان من جانبنا، نحن أبطال العالم في عصيان الإمبريالية والاستعمار".

وفي 8 أغسطس/آب، أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي.

وفي 19 أغسطس، أشارت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد احتمال شن عملية عسكرية في فنزويلا.

وجاء هذا التصريح بعد إرسال سفن حربية أمريكية، بما في ذلك طراد صواريخ وغواصة هجومية نووية، إلى شواطئ جمهورية بوليفار. ووصفت كاراكاس، هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.

وأعرب مادورو، في وقت سابق، عن نيته استخدام القوات البوليفارية، التي يبلغ تعدادها نحو 4.5 مليون عنصر في جميع أنحاء البلاد، لمنع ما وصفها بـ"الإمبراطورية" من التدخل في شؤون فنزويلا. واعتبر رئيس الدولة التجنيد واسع النطاق في صفوف القوات بأنه جزء من الخطة الوطنية لحماية السيادة والسلام، والتي تتضمن تعزيز قوات الدفاع الإقليمية ومواجهة التهديدات الخارجية.

بدورها، أكدت كل من روسيا والصين وإيران ودول التحالف البوليفاري، دعمهم لفنزويلا ودعوا إلى احترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية للدول في المنطقة.