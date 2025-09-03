الكرملين يرد على تصريحات ترامب حول "مؤامرة ثلاثية" في بكين

في تعليق له صباح اليوم، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن الكرملين اطلع على تصريحات ترامب، مؤكدًا أن "ليس لدى قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية أي نية أو فكرة عن نسج ما يُسمى بـ'مؤامرة' خلال مشاركتهم في الاحتفالات الرسمية في الصين".

أوضح أوشاكوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" أن "من غير الوارد أن تدور في أذهان الزعماء الثلاثة فكرة التآمر على أمريكا أثناء حضورهم مناسبة تكريمية للنصر على الفاشية".

وأعرب عن أمل الكرملين في أن تكون تغريدة ترامب قد صدرت "من باب الدعابة"، مضيفًا: "نأمل أن لا يُؤخذ هذا المنشور على محمل الجد، وأن يكون مجرد تندر كما يبدو".

وأكد أوشاكوف أن "الجميع يدرك الدور المركزي الذي تلعبه الولايات المتحدة، ودونالد ترامب تحديدًا، في المشهد الدولي المعاصر"، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تؤثر على طبيعة العلاقات الدولية، حسب تعبيره.

وكان ترامب قد علق على صور التُقطت خلال احتفالات الذكرى السنوية لهزيمة اليابان الفاشية في الحرب العالمية الثانية، حيث ظهر كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، جنبًا إلى جنب. وكتب ترامب منشورًا ساخراً، طلب فيه من الرئيس شي نقل تحياته إلى بوتين وكيم، مضيفًا: "أراهن أنهم يخططون لأمر ما ضدنا!"، في إشارة ضمنية إلى ما وصفه البعض بـ"مؤامرة ثلاثية" محتملة.