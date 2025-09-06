بالفيديو

كالثور الهائج.. واشنطن تدرس ضرب فنزويلا هذه المرة!

السبت ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش
العالم
أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات تنفيذ ضربات عسكرية على فنزويلا، منها ضربات محتملة داخل البلاد. في المقابل، حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من دخول بلاده مرحلة النضال المسلح حال تعرضها لأي اعتداء.

في ظل التصعيد مع كاراكاس يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية على فنزويلا، منها ضربات محتملة داخل البلاد.

واشنطن بدأت هذا التصعيد بضرب الجيش الامريكي قاربا فنزويليا في جنوب البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا فيما تم إرسال عدد كبير من السفن الحربية إلى منطقة البحر الكاريبي قرب فنزويلا لتنضم الى 10 مقاتلات F-35 في بورتوريكو.

كما هدد ترامب بإسقاط طائرات عسكرية فنزويلية، اذا مثّلت تهديداً للقوات الأميركية. وذلك بعد تحليق طائرتين عسكريتين فنزويليتين فوق سفينة للبحرية الأميركية.

اقرأ وشاهد ايضا.. وزارة الحرب بدل الدفاع.. ما الرسائل التي يوجهها ترامب؟

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قابل تصعيد نظيره الأمريكي بالدعوة للحوار، مشيرا الى انه لا مبرر لان يؤدي الخلاف مع واشنطن الى صراع عسكري وبينما دعا للحوار حذر ايضا من دخول بلاده مرحلة النضال المسلّح حال تم الهجوم عليها. وندد مادورو بالتعزيزات العسكرية الأميركية معتبرا أنها أكبر تهديد تشهده قارة امريكا الجنوبية خلال الاعوام الـ100 الماضية.

مادورو عزز تحذيراته باعلانه بدء تدريب المواطنين ضمن حملة كبرى لتنظيم وتعبئة قوى ميليشيا الدفاع الوطنى البوليفارى ورجح ان يتخطى العدد المشارك 8 ملايين شخص بالإضافة إلى نحو 4 ملايين ونصف مليون عنصر من الميليشيا الوطنية البوليفارية.

واكد ان عناصر وحدات الميليشيا المجتمعية التي سيتم انشاءها لتشكيل قاعدة دفاعية شعبية، سيشاركون في مناورات وجولات تدريبية على مستويات أعلى وأكثر تقدمًا. مشددا على قدرة بلاده على الدفاع عن نفسها مهما كانت التهديدات.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

إيران تدين التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا وتؤكد انتهاكه للقانون الدولي

إيران تدين التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا وتؤكد انتهاكه للقانون الدولي

الرئيس الفنزويلي يحدد شروط الحوار مع واشنطن

الرئيس الفنزويلي يحدد شروط الحوار مع واشنطن

مادورو: إرسال غواصة نووية أمريكية لسواحل فنزويلا تهديد للسيادة

مادورو: إرسال غواصة نووية أمريكية لسواحل فنزويلا تهديد للسيادة

فنزويلا وأمريكا.. هل هناك صراع محتدم على الأبواب في مياه الكاريبي؟

فنزويلا وأمريكا.. هل هناك صراع محتدم على الأبواب في مياه الكاريبي؟

0% ...

آخرالاخبار

غياب "مودي" عن الأمم المتحدة ردّا على عقوبات ترامب

المرصد الأورومتوسطي يكشف الحقائق بشـأن مواصي خانيونس

كالثور الهائج.. واشنطن تدرس ضرب فنزويلا هذه المرة!

انطلاق أسبوع الوحدة احتفاء بميلاد الرسول الأعظم (ص)

فنزويلا ترد على التصعيد الأميركي بتعبئة شعبية واسعة

كاتب صهيوني: قوة "اسرائيل"وهم يقودها نحو الإنهيار

لاريجاني: التعاون الإيراني العراقي يجب أن يصبح أكثر واقعية

مصر: غزة تشهد مجاعة متكاملة الأركان من صنع الاحتلال

أرقام صادمة بعد مضي 700 يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة

تنديد عربي بتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة